Un homme perd la vie dans un possible accident de chasse à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) – Hier soir vers 17h, les services d’urgences ont été appelés à se rendre du côté du chemin l’oiseau bleu dans le secteur des Trois-Lacs à Val-des-Sources, afin de porter secours à un homme grièvement blessé par balle.

Transporté d’urgence dans un centre hospitalier de la région, ce dernier succomba malheureusement à ses blessures quelques heures plus tard. La victime, dont l’identité n’a pas encore été révélée par la sureté du Québec, serait un homme de 44 ans et résidant de la région. Les premières constatations laissent croire à un possible accident de chasse, mais une enquête est en cours dans ce dossier.

« Les enquêteurs des crimes contre la personne de la sureté du Québec sont actuellement sur place, afin de rencontrer des personnes se trouvant sur les lieux ou à proximité lors des évènements et faire la lumière sur l’incident mortel. », mentionne la sergente Bilodeau, porte-parole de la SQ.