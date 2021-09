Incompréhension et désolation entourant l’attaque de chiens à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) —L’incompréhension demeure la plus totale pour les dames, qui se sont vu être mordues par des chiens, lors d’une marche matinale, mardi dernier à Val-des-Sources. Rappelons les faits, trois femmes déambulant sur la piste cyclable non loin de la rue Frontenac, le 31 août dernier, ont vu des chiens courir en leur direction et les attaquer, de ce groupe deux d’entre elles ont vu les bêtes leurs infligées des morsures. L’une des victimes Mme Jacqueline Sévigny, a généreusement acceptée de nous relater les faits.

« Ce matin-là, nous étions trois femmes et nous sommes sorties prendre une marche, comme nous le faisons depuis plusieurs années déjà. Notre parcours habituel débute au stationnement de l’aréna pour nous rendre jusque dans le secteur St-Barnabé et nous revenons ensuite à notre voiture. Cependant, lorsque nous étions sur le retour et que nous sommes passées près de l’entreprise MTR recycled, située sur la rue Frontenac, cinq chiens en liberté nous ont rattrapés en jappant. Or, prise de peur l’une de nous, a littéralement figée sur place, tandis que moi et mon amie avons basculées dans un fossé en reculant. À partir de ce moment, nous avons vu les chiens foncés sur nous et commencés à nous mordre en différents endroits. Mon amie qui était tombée sur moi a malheureusement subi davantage de morsures aux bras et aux jambes. Nos cris ont tôt fait d’alerter le propriétaire des chiens, qui s’est précipité à notre chevet, tout en maîtrisant ses grands danois. »

Mme Sévigny a subi des morsures au bras droit, au dos et sur le côté du corps, alors que sa partenaire de marche eut quant à elle besoin d’interventions médicales pour soigner ses plaies. Madame Jacqueline nous indique qu’elle récupère somme toute quand même bien de ses blessures corporelles, mais il en est tout autrement au niveau psychologique, alors qu’elle nous confie se réveiller plusieurs fois par nuit avec l’image de l’agression en tête. « Imaginons une seconde qu’il aurait pu s’agir d’enfants… cela aurait pu avoir des conséquences vraiment dramatiques, car moi-même j’ai eu peur pour ma vie.», a-t-elle ajoutée.

Questionné sur la situation, le propriétaire des chiens s’est dit extrêmement peiné de la situation et ce dernier n’excuse en rien le comportement de ses bêtes. « Je ne sais pas ce qui s’est passé, c’est un accident vraiment malheureux, mais c’est clair que je n’accepte pas ce qui s’est passé. Mes cinq danois sont présentement en quarantaine à la SPAA et un rapport de comportement suivra par la suite. Il est clair que je me conformerai aux résultats et recommandations du rapport s’il y a lieu. », mentionna M. Patrick Houle.

Cherchant une explication à l’évènement, outre le fait que la barrière de sécurité était demeurée ouverte le temps de l’arrivée d’employés sur le site de l’usine de recyclage de magnésium, Patrick Houle assure qu’il respectait les normes municipales établies aux préalables. « Il va y avoir des changements ça c’est certain, mais je dois dire que mise à part le fait qu’ils jappent la nuit pour m’aviser d’intrus ou de toutes sortes de choses, en aucun temps je n’ai déjà perçu d’agressivité de leur part. Je réitère une fois de plus toute ma désolation face à la situation et j’assure de ma pleine collaboration. », poursuit le président d’entreprise.

S’il est permis de se demander pourquoi avoir besoin d’autant de chien pour garder le site de l’usine, monsieur Houle nous confia faire face à un véritable fléau de méfaits et de vols de matériels, depuis plusieurs mois. Donc la présence de chiens, jumelés à des équipements de surveillances, des clôtures, des suivis réguliers avec les corps policiers et autres stratégies, avait toute pour but de diminuer, voire de tenter d’enrayer la situation et éloigner du même coup les rôdeurs qui s’aventurent sur le terrain privé de la compagnie. « Je me suis installé à Val-des-Sources avec la ferme intention de contribuer au développement économique de la municipalité et de créer des emplois directs dans la région. Force est de constater que d’avoir tenté de régler une situation plus que problématique, en aura finalement créé une autre de manière encore plus malheureuse. », a-t-il conclu.