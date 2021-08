L’enquête se poursuit dans le dossier de l’enlèvement de Serge Boutin

Val-des-Sources(RL) — Au moment d’écrire ces lignes (lundi 9 août), Serge Boutin, 53 ans, ce résidant de Val-des-Sources, qui a été enlevé sur la rue Fréchette le 7 juillet dernier, demeure toujours introuvable. Rappelons que le 1er août à Victoriaville, la sureté du Québec, a procédé à l’arrestation de deux personnes relativement à cette affaire. Charles Lassonde, 49 ans et Lana Dubois, 47 ans, font actuellement face à des accusations d’enlèvement sur la personne de Serge Boutin. Ces derniers comparaîtront le 2 septembre prochain, pour leur enquête sur la remise en liberté. D’ici là les deux accusés demeureront derrière les barreaux, alors que le ministère public s’est opposé à leur remise en liberté au palais de justice de Sherbrooke, un peu plus tôt au cours de la dernière semaine. Toujours selon les informations recueillies auprès de la sureté du Québec ce lundi, on nous confirme que l’enquête se poursuit dans le dossier du disparu, lequel manque à l’appel depuis maintenant plus d’un mois et dont on craint pour la sécurité.

Description de Serge Boutin

Taille : 1, 75 m (5 pi 7 po)

Poids : 63 kg (138 lb)

Cheveux : Châtains

Yeux : Bleus

Il porte une courte barbe

Toute personne qui apercevrait Serge Boutin est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.