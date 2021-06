Des infrastructures cyclables vandalisées

MRC Val St-François - C’est avec regret que la MRC a constaté des actes de vandalisme dans l’une des haltes du sentier cyclable de la Rive, entre Windsor et Richmond. Une toilette chimique a été renversée et du mobilier en bois a été brulé. La halte Couture, située à environ 1,5 km de l’extrémité ouest du chemin de la Rivière, est aménagée pour permettre aux cyclistes et aux marcheurs de se reposer un instant tout en profitant d’un magnifique point de vue sur la rivière. Malheureusement, en raison des actes de vandalisme survenus entre le 28 mai et le 3 juin, les infrastructures ont été fortement endommagées et ne seront plus aussi invitantes et confortables qu’elles étaient. La MRC devra réparer les dégâts grâce à des fonds publics provenant notamment des contribuables. La MRC souhaite donc rappeler à la population de respecter les infrastructures en place afin que l’ensemble des usagers puissent profiter pleinement des services qui sont mis à leur disposition.

Dans le but de préciser la plainte déposée à la police, la MRC est à la recherche d’informations concernant ces actes de vandalisme. Si vous avez passé par la halte entre le 28 mai et le 3 juin, merci de nous indiquer quel était son état le jour de votre passage. Aussi, si vous avez vu ou entendu des informations nous permettant de retrouver les responsables de ces actes, nous vous invitons à contacter la MRC. Votre témoignage pourra rester anonyme. Merci de transmettre toute information à la coordonnatrice du réseau cyclable, madame Marie-Josée Laforge par courriel (mjlaforge@val-saint-francois.qc.ca) ou par téléphone (819 826-6505 poste 306).