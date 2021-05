Perquisition de stupéfiants à Richmond 

Richmond - Le 4 mai, à la suite d’une enquête débutée à la fin de l’automne 2020, les patrouilleurs de la MRC du Val-Saint-François ont procédé à une perquisition dans une résidence de la rue Laflamme. Sur les lieux, plus de 12 000$, un poing américain, des comprimés de méthamphétamine, du cannabis illégal, de la cocaïne et du crack ont été saisis. Le couple résident de l’endroit a arrêté sur place. Deux véhicules ont été perquisitionnés et également saisis lors de cette opération. Des accusations de possession en vue de trafic de stupéfiants, possession d’arme prohibée et de recel de plus de 5 000$ seront portées contre ces deux personnes âgées dans la vingtaine.