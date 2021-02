Un incendie au garage municipal de Danville cause des dommages évalués à plus d’un demi-million de dollars

Danville(RL) — Vers les 18 h 15, le samedi 27 février, les pompiers de Danville ont été appelés à se rendre au garage qui abrite les travaux publics de la municipalité, située au 267 de la rue Water, pour y combattre un début d’incendie. Dès l’arrivée de la brigade incendie, ces derniers furent à même de constater une épaisse fumée noire s’échappant de l’intérieur du bâtiment. « Avec la densité de la fumée nous avions déjà une bonne idée de la présence de matières telles que pneus, plastiques et autres étaient en flammes. Selon les premières constations, le feu serait de nature accidentelle, alors qu’une défectuosité électrique sur un camion de déneigement stationné à l’intérieur serait vraisemblablement à l’origine du brasier. », commenta M. Alain Roy Directeur du service de protection incendie de Danville. Les interventions rapides des pompiers de Danville et d’une équipe de Val-des-Sources venue en renfort munie de leur camion échelle, auront permis de contenir le foyer d’incendie en un peu plus de 2 h seulement. La présence d’une trentaine de pompiers au total aura été nécessaire à l’intervention où l’on ne rapporte fort heureusement aucun blessé. L’ampleur des dommages causés à la machinerie, au bâtiment interne ainsi qu’à celui adjacent au garage, est estimée à plus de 500 000 dollars. La municipalité désirait toutefois rassurer les citoyens en confirmant que les services essentiels à la population seront maintenus durant la période de relocalisation temporaire des effectifs.