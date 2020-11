Le cénotaphe d’Asbestos sera restauré

Asbestos(RL) - La filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne, a annoncée avoir entériné lors d’une récente assemblée générale avec ses membres, le projet de restauration du cénotaphe d’Asbestos. N’ayant plus de filiale active depuis la disparition de celle de l’endroit il y a de cela déjà plusieurs années, le monument situé au coin de la première avenue et de la rue Simoneau, arborait un besoin criant de réparations.

« Étant la filiale active la plus près d’Asbestos et devant notre devoir de mémoire envers les vétérans, il s’avérait important pour nous de procéder à la restauration du cénotaphe. », mentionna Mme Micheline Charest, présidente de la filiale 041. Les travaux évalués à plusieurs centaines de dollars et qui devraient s’échelonner sur quelques jours, ont été confiés à l’entreprise danvilloise Les monuments de l’Or Blanc. « Nous aimerions beaucoup que les travaux de réfection, comprenant entre autres du polissage et de la réparation de fissures, puissent être exécutés pour le 11 novembre prochain, cependant nous sommes très conscients que la température jouera un rôle prépondérant dans l’échéancier final. », poursuivit madame Charest. Présent dans le paysage asbestrien depuis 1950, ce monument commémoratif avait tout d’abord été érigé à l’intersection des rues Roy et Gaspé, avant de finalement être déménagé à son emplacement actuel en raison de l’agrandissement du site minier il y a de cela plusieurs années maintenant.

Par ailleurs, la présidente de la filiale 041 a tenu à rappeler que les gens s’étant procuré un coquelicot sur contributions volontaires sont toujours invités le jour du Souvenir à aller déposer ceux-ci au pied du cénotaphe le plus près de chez eux, en guise de mémoire et de solidarité envers nos anciens combattants.