Opération contrebande de tabac à Valcourt

Valcourt - Le 2 octobre 2020, le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération relativement à de la contrebande de tabac, dans la région de Valcourt.

Lors de cette opération, les policiers ont saisi 24 800 cigarettes, ainsi que 35 bouteilles d’alcool de contrebande non identifiées, en plus d’interpeller une personne impliquée dans la contrebande et la vente de tabac illégale. Cette dernière opérait dans la région de Valcourt et pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264.