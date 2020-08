Plus de 25 000 $ d’équipements dérobés chez MTR inc. d’Asbestos

Asbestos(RL) - L’entreprise Magnésium Technologies Recycles, située au 1500 de la rue Frontenac à Asbestos, a reçu la visite de malfaiteurs dans la nuit du dimanche 16 août dernier. Comme on le sait l’entreprise qui se spécialise dans la production de magnésium recyclé, est présentement en finalisation de sa préparation en vue de débuter ses activités au début de 2021. Or, voilà que celle-ci vient de voir plus de 25 000 $ d’équipements de laboratoires, tels que des instruments de mesure spécialement adaptés et autres, être subtilisés.

« C’est vraiment dommage et déplorable ce genre de choses, nous sommes ici pour créer de l’emploi et d’apporter de la valeur à la région avec nos procédés de transformations. Malheureusement, nous n’en sommes pas à un premier évènement malheureux, car depuis notre arrivée l’automne dernier, on compte déjà plusieurs fenêtres brisées, des vols de tous genres ainsi que bon nombre d’introductions par effractions. Je sais que le site était autrefois inoccupé et que peut-être des gens s’y aventuraient, mais maintenant il faut comprendre que c’est un site industriel privé avec des opérations en démarrage.

Évidemment on place notre confiance en l’avenir, car nous avons foi en la collaboration des gens de la région, mais au-delà de ce vol important, qui nous cause bien tort inutile, il faut comprendre qu’il est primordial de nous assurer que la sécurité règne sur notre site et pour ce faire il nous faut en interdire l’accès. » De confier au journal M. Patrick Houle, président de l’entreprise. Une plainte a été placée à la sureté du Québec qui a ouvert une enquête en lien avec cette affaire. À noter que des mesures de sécurités accrues ont d’ores et déjà été mises en place afin d’aider à enrayer d’autres évènements potentiels de ce genre et une nouvelle clôture est également en processus d’installation. « C’est toujours plate ce genre de situation, car étant donné que le matériel volé est destiné à une utilisation bien précise, ceux-ci ne représentent pas vraiment de valeur pour les gens en général et ne font qu’engendrer des coûts importants et que causer du tort à une entreprise qui a choisi de s’établir ici. » Conclut M. Houle, visiblement déçu de la tournure des évènements.

L’entreprise, qui prévoit entrer en production au mois de février prochain, est présentement la seule compagnie au Canada se spécialisant dans le recyclage complet de magnésium. MTR inc. projette réaliser à l’aide de son expertise unique, une production de 10 000 tonnes métriques de magnésium recyclé en lingots par année. Ces mêmes lingots seront ensuite retournés dans l’industrie manufacturière, afin de donner une nouvelle vie à cette matière des plus durables et performante. Quiconque aurait des informations liées à cette affaire, est invité à communiquer avec la Sureté du Québec.