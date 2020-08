Opération vacances de la construction : bilan routier

Montréal – La Sûreté du Québec présente le bilan routier du long congé des vacances de la construction. De nombreuses opérations policières se sont tenues, du 17 juillet au 2 août, sur l’ensemble du territoire. Les policiers ont ainsi assuré une présence accrue sur le réseau routier en cette période estivale où le flux de circulation s’en trouve particulièrement augmenté.

Au total, ce sont 22 143 constats d’infractions au Code de la sécurité routière qui ont été remis durant cette période. Notons que sur ce même nombre, plus de 13 754 constats de vitesse ont été octroyés. Par ailleurs, 988 contrôles routiers ont été établis afin de vérifier la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Sur les 508 usagers qui ont été soumis à l’appareil de détection approuvé ou aux épreuves de coordination des mouvements, 336 personnes ont été arrêtées relativement à la capacité de conduite affaiblie.

Par ailleurs, on constate une amélioration de 26 % en ce qui concerne le nombre de collisions avec dommages corporels, alors que 490 collisions sont survenues cette année comparativement à 660 à pareille date, l’an dernier. Malheureusement, 8 décès dans 8 collisions mortelles sont survenus sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec au cours de cette période. Il s’agit toutefois de 8 décès de moins que l’année dernière (16 décès en 16 collisions mortelles). Rappelons que la vitesse, la distraction ainsi que la conduite avec les capacités affaiblies demeurent les trois principales causes de collisions.

Pour plusieurs Québécois, les vacances se poursuivront au cours du mois d’août. La Sûreté du Québec tient à leur rappeler de rester prudents, tant sur la route que lors de leurs activités récréotouristiques. La thématique de l’opération vacances de la construction demeure pertinente en tout temps et en tout lieu : La sécurité ne prend pas de vacances! En collaboration avec ses partenaires, la Sûreté du Québec maintiendra ses efforts de sensibilisation et d’intervention sur l’ensemble du réseau routier, en sentier et sur l’eau.