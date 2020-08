Une série de méfaits sévissent à Danville

Danville(RL) - Plusieurs citoyens de Danville ont récemment indiqué sur les réseaux sociaux, avoir été témoins ou encore victimes de vols et/ou d’actes de vandalisme au cours des dernières semaines. Vitre cassés au centre Mgr Thibault, des œufs lancés sur des voitures et des résidences, bris au niveau des équipements des jeux d’eaux communautaires, allumage de pétards ainsi que des vitres de voitures fracassées sont au nombre des méfaits rapportés.

« C’est vraiment dommage et consternant de constater que des gestes de la sorte soient posés. La Sureté du Québec est bien au fait du dossier et a pris charge de l’enquête afin de faire la lumière sur cette histoire et trouver le ou les responsables de ces fâcheux évènements. Par ailleurs nous invitons toute personne qui détiendrait des informations ou serait témoin de tels gestes répréhensibles, d’éviter autant que possible la publication de celles-ci sur les médias sociaux et de privilégier plutôt une communication directe avec le service de police de la région au 819-828-1313. » De commenter le maire, M. Michel Plourde.

Nul besoin de souligner que la présence policière sera très certainement accrue dans les différentes rues et artères de la municipalité au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines.