QUELLES SONT LES RETOUCHES POSSIBLES SUR UN COSTUME?

Pour toute morphologie, il est possible d’ajuster le pantalon, pour que celui-ci soit plus près du corps. Par exemple, les professionnels dans le domaine sont en mesure de rétrécir la taille du pantalon au niveau des cuisses et sont capables de serrer la jambe, de la cheville au mollet. Bien sûr, tous ces ajustements viendront rétrécir la longueur du pantalon, il sera alors de mise de déployer l’ourlet. Bien entendu, ces modifications peuvent être effectuées dans le sens inverse (agrandir au niveau des cuisses, cacher l’ourlet, etc.).