Les pompiers d’Asbestos interviennent à l’Église Saint-Isaac Jogues

Asbestos(RL) - Les derniers jours furent occupés pour le service incendie de la ville d’Asbestos. Alors qu’après une intervention à Saint-Georges-de-Windsor jeudi dernier, voilà que les sapeurs ont été appelés samedi après-midi, à se rendre à l’église Saint-Isaac-Jogues. L’appel qui a déclenché une alerte générale, une procédure normale dans le cas d’intervention dans un bâtiment d’une telle dimension, se sera finalement et fort heureusement, avéré être un déplacement davantage préventif.

En effet, ce qui s’apparenterait à un court-circuit au sein d’un luminaire à l’intérieur de l’église, qui n’accueillait pas de paroissiens à ce moment, aura eu pour effet d’affecter la structure qui le maintenait en place et d’enflammé une partie plastique qui se serait décrochée, sans toutefois tombé directement au sol. Le directeur du SSI d’Asbestos M. Alain Chaîné, nous indiqua qu’une intervention avec extincteur de la part de personnes à l’intérieur, dont l’abbé Côté, aura minimisé les conséquences possibles.

« Nous avions une équipe à l’intérieur de l’église et une autre sur le toit avec une caméra thermique, afin de nous assurer qu’il n’y avait pas de foyer d’incendie non visible dans le toit ou ailleurs. Notre travail aura été de couper toute source d’électricités reliées à cette partie du bâtiment et de s’assurer que les risques d’incendie soient enrayés. » D’expliquer M. Chaîné. Comme l’évènement s’est produit en fin d’après-midi, soit quelque peu avant la messe prévue, celle-ci fût bien entendu annulée, afin de maintenir la sécurité, procéder à une opération de nettoyage et de permettre à un électricien de venir procéder aux réparations d’usages.

Un peu plus tard sur la rue Saint-Maurice

À peine revenue à la caserne, la brigade 43 est de nouveau sortie, cette fois afin de répondre à un appel sur la rue Saint-Maurice. Une fausse alarme attendait les pompiers à cet endroit, le tout en lien avec une défectuosité d’un détecteur de fumée relié à une centrale. À cet effet, le directeur Alain Chaîné désire profiter de l’occasion pour rappeler à la population toute l’importance de procéder à une inspection régulière de ses détecteurs de fumée, et ce même si ceux-ci sont reliés à une centrale d’alarme. Il est aussi recommandé de procéder aux remplacements des détecteurs tous les 10 ans.