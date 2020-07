Windsor : Drame sur la rue Crabtree

Windsor -Lundi à 6h 30, les policiers de la Sûreté du Québec ont retrouvés deux hommes et une femme blessés gravement, par arme, au coin des rues 8e avenue et Crabtree.

C’est un drame familial qui a coûté la vie à ces deux hommes. Il s’agit de Serge Dubois, 62 ans, et de Daniel Royal, 63 ans. Les deux étaient beaux-frères. L'autre victime du drame est l'épouse de Serge Dubois qui a été blessée gravement. Son état est grave mais on ne craindrait plus pour sa vie.

Serge Dubois était connu de tous. Ancien joueur de la LHJMQ pour les Saguenéens de Chicoutimi. Ensuite il est devenu entraîneur, entre autres, pour les Papetiers et le St-François de Sherbrooke.

Serge Dubois a toujours été impliqué dans le bénévolat. Le sport était sa passion. Depuis sa retraite de la Domtar, il s'était trouvé une autre passion. La Poudrière était devenue son centre d'intérêt et il y travaillait plus qu'à temps plein. Il avait plein de projets pour les sentiers. Il avait des idées pour renouveler et améliorer les sentiers.

Il était le fils de Raymond Dubois qui a fait énormément de choses pour le hockey mineur à Windsor et ce durant de nombreuses années.

Ce drame affecte les gens de Windsor de la région et même plus. Cette famille était connue et appréciée de tous et personne ne se serait attendu à un tel événement si incompréhensible.

La Sûreté du Québec devrait émettre un communiqué prochainement, pour donner plus de détails.