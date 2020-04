Policiers à cheval à Windsor

Windsor - Après Asbestos, les policières à cheval étaient à Windsor, mercredi.

Les policières de la Sûreté du Québec, se sont promenées dans les rues de la ville au grand bonheur de tous.

« Dans les faits la Sureté du Québec avait amorcé en 2017 un projet pilote de patrouille à Cheval et depuis 2019 l’équipe équestre est en fonction de façon permanente, sillonnant les différentes municipalités de la province tout en visitant la population lors de festivals et/ou évènements communautaires lorsqu’il y a lieu. Récemment la brigade était également de passage du côté des municipalités de Cowansville et Drummondville notamment. Les cavaliers font exactement le même travail que tout autres policiers, mais avec un moyen de déplacement différent.» De nous confier pour sa part Mlle Aurélie Guindon, Agente d’information pour la Sureté du Québec en Estrie.

« L’équipe est composée de cavalières et cavaliers ainsi que d’accompagnatrices et accompagnateurs issus du personnel policier et civil. Elle est constituée de huit chevaux canadiens et de six chevaux miniatures pour l’ensemble du territoire desservi par l’organisation. » Pouvait-on également apprendre sur le site internet de la SQ.