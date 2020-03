Asbestos pose un geste de cœur envers ses ainés

Asbestos (RL) - La Ville d’Asbestos a posé un très beau geste de solidarité et de réconfort à l’endroit des ainés de sa communauté ce vendredi 27 mars. En effet, cette action s’est traduite par une visite de quelques résidences pour personnes âgées sur son territoire, de la part de la mascotte « Yvon Larosé » ainsi que de membres de son service incendie local. C’est muni du camion de pompier avec la grande échelle que ces derniers se sont rendus saluer les bénéficiaires de ces résidences.

Important de souligner que ces salutations se faisaient bien entendu de l’extérieur non loin des fenêtres et ce, au plus grand bonheur des résidents clairement conquis par le geste. « Nous traversons tous des moments difficiles présentement et il est important pour nous de démontrer à nos ainées que nous pensons à eux et que nous sommes-là pour les accompagner et les soutenir au travers de cette crise.

C’est un geste tout simple, mais qui l’espère-t’ont, aura su mettre un peu de soleil dans leurs vies et leurs donner confiance que ça va bien aller.» De commenter le maire Hugues Grimard. L’équipe de pompiers qui accompagnait la mascotte était formée du directeur du service incendie de la caserne 43 d’Asbestos M. Alain Chainé ainsi que de son directeur-adjoint M. Yanick Pinard. Le trio s’est rendu tout d’abord du côté du Domaine des Générations sur la rue Manville, avant de faire un arrêt à la résidence du Bel-Âge pour finalement terminer leur tournée de sourires au centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la 3e avenue.