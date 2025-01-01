L’édition 2025 de Performance PME a été une réussite !

Richmond — La 8e édition de Performance PME, initiée par la Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François, organisée par son comité, notamment composé du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Val Saint-François et de Développement Val-Saint-François (DVSF) et réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, a permis de rejoindre un nombre important d’entrepreneurs, de gestionnaires et partenaires.

Sous la thématique « Faites passer votre entreprise à la vitesse supérieure : maîtrisez les outils numériques de demain », l’évènement, qui s’est tenu le 22 octobre dernier au vignoble les Vallons de Wadleigh à Ulverton, a été utile, fédérateur en plus de provoquer des réflexions de fond.

Alors que 60 personnes se sont inscrites à l’évènement, la demi-journée a été riche en apprentissages et a servi tant à des entreprises privées qu’à des gestionnaires d’organismes.

De surcroit, les informations et outils partagés par les experts conférenciers Tobie Desgreniers de la firme Meliark et Karine Clément de Humai consultants vont certainement inspirer nos entreprises en plus de leur permettre de repartir avec des solutions concrètes et applicables, peu importe leur entreprise et leur secteur d’activité. Enfin, du temps a été également réservé pour des périodes de réseautage, qui ont permis d’enrichir les discussions et améliorer l’expérience.

« L’engouement des entrepreneurs pour l’intelligence artificielle nous démontre que c’est essentiel de nous impliquer dans leur accompagnement afin de les aider à mieux la comprendre et de les rendre plus performants. Des entrepreneurs plus confiants, face à ces nouveaux outils numériques, facilitent leur intégration dans leurs opérations courantes pour ensuite leur permettre d’être plus productifs et plus compétitifs dans leurs différents marchés. », raconte Marc Ducharme, directeur général du CAE Val-St-François.

« La réponse positive des entrepreneurs tant au niveau du nombre d’inscriptions que par leurs commentaires lors de l’évènement nous démontre que la thématique choisie répond à leurs préoccupations. Le fait de repartir avec des outils concrets, accessibles et applicables dès maintenant est important pour nos entrepreneurs et cela va leur permettre de propulser leur entreprise dans la nouvelle réalité technologique », soutient Louis-Philippe Laplante, directeur, par intérim, du service DVSF.