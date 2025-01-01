Le Centre d’aide aux entreprises permet la création de 6937 emplois

Val-Saint-François — En 40 ans d’existence, le Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François (CAE) aura permis la création de 6937 emplois.

Durant la même période, le CAE a injecté 28,6 M$ dans les divers projets, le total des investissements étant de 161,1 M$.

D’ailleurs, le mercredi 5 novembre dernier, une cinquantaine de personnes ont souligné cet anniversaire lors de l’assemblée annuelle d’information qui s’est déroulée au musée de l’Ingéniosité J.-Armand-Bombardier à Valcourt. À cette occasion, le conférencier Luc Poirier s’est adressé aux personnes présentes et a répondu à leurs questions.

Le CAE du Val-Saint-François, incluant le secteur Brompton de la Ville de Sherbrooke, est un organisme à but non lucratif fondé le 1er mai 1985. À cette époque, un groupe de gens d’affaires voyait la nécessité de soutenir la vitalité des régions, dans un contexte économique difficile. Il était alors difficile d’obtenir du financement puisqu’on sortait d’une importante récession avec des taux d’intérêt très élevés.

Mission

« Notre mission, c’est d’améliorer les contextes économiques des différentes communautés d’affaires de la région du Val-Saint-François. Nous voulons que le CAE soit un partenaire de choix auprès des entrepreneurs qui souhaitent soit partir, soit acheter, soit agrandir », raconte Marc Ducharme, directeur général du CAE du Val-Saint-François.

Ainsi, l’organisme met de l’avant trois lignes d’affaires. « Nous travaillons des projets de développement économique local pour améliorer la vitalisation des collectivités », de dire M. Ducharme.

Dans un deuxième temps, le CAE propose de l’aide technique aux entrepreneurs et aux entreprises du Val-Saint-François. « Nous accompagnons les entrepreneurs pour aller chercher l’aide financière nécessaire pour réaliser leur projet, que ce soit, entre autres du démarrage, de l’expansion, du développement de marché et des plans marketing. Ce sont des aides ponctuelles offertes aux entrepreneurs par nos conseillères aux stratégies financières qui font un excellent travail », soutient le directeur général.

Finalement, il y a le financement aux entreprises. « Nous proposons des aides financières. Nous complétons souvent les financements. Nous intervenons par nos quatre différents fonds », précise M. Ducharme.

« Nous essayons d’accompagner le plus possible nos entrepreneurs, puisque le CAE a un degré de tolérance au risque différent de celui d’une institution financière et nous proposerons des flexibilités financières pour passer la période qui risque d’être plus difficile », mentionne-t-il.

Selon lui, l’accompagnement personnalisé offert par le CAE veut démontrer une préoccupation continuelle à simplifier le traitement des dossiers pour dégager les entrepreneurs, déjà bien occupé par la gestion de leur entreprise.