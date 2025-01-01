L’Essentiel des travailleurs : accompagner le confort et la sécurité de sa clientèle au quotidien

Val-des-Sources — Présent dans le paysage de Val-des-Sources depuis près de trois décennies maintenant, la boutique l’Essentiel des Travailleurs a su s’établir au fil du temps comme étant une ressource locale des plus importantes au niveau des vêtements de travail et équipements de sécurité industrielle de toutes sortes, et ce, autant pour une clientèle de travailleurs que pour les entreprises environnantes.

Fondé au tournant de l’année 1996 par Mme Céline Vaillancourt et son conjoint M. Yvan Lapointe, le commerce fut administré avec rigueur et passion par le couple pendant plus de 23 ans, soit jusqu’en 2019, moment où l’heure de la retraite sonna pour Mme Vaillancourt.

La dame passa alors le flambeau à une toute nouvelle acquéreuse en la personne de Mme Julie Coulombe et cette dernière fut à son tour propriétaire opérante jusqu’en milieu de l’année 2024. Ainsi, depuis un peu plus d’un an, la boutique spécialisée est passée aux mains de nouveaux entrepreneurs et actuels propriétaires, en les personnes de Mathieu Laroche-Pinard et Mlle Alex Robert-Poirier.

Bien que cette dernière soit également infirmière propriétaire à l’institut médico-esthétique Floraderm de Val-des-Sources, il n’en demeure pas moins qu’au moment de l’achat, le couple perdurait en quelque sorte l’historique traditionnel de la boutique, soit celle de se retrouver au cœur du lancement de la carrière entrepreneuriale de commerçants-propriétaires.

« Au départ, c’est clair que je n’avais pas nécessairement d’expérience probante en gestion d’entreprise. Toutefois, une chose est certaine : nous avions le désir de nous impliquer et de nous lancer en affaires. Or, lorsque nous avons été mis au fait d’une intéressante possibilité d’acquisition du commerce et étant donné le fait que j’étais tout de même familier avec le volet des vêtements et équipements de sécurité destinés aux travailleurs en raison de mon passé comme travailleurs d’industrie minière, nous n’avons pas hésité très longtemps avant de nous lancer dans l’aventure. », d’expliquer M Laroche-Pinard.

Ouvert de 8 h à 17 h 30 du lundi au vendredi et le samedi de 8 h à midi, le commerce de 2 200Pc2, situé au 427 de la 1re avenue à Val-des-Sources, offre une panoplie d’articles de toutes sortes à sa clientèle.

« Nous sommes heureux d’offrir une gamme très diversifiée d’articles en nos murs et nous travaillons toujours plus fort de jour en jour, afin d’améliorer nos façons de faire, ainsi que de dénicher et mettre en vitrine de la marchandise qui saura répondre aux besoins de nos clients et qu’ils pourront se procurer à bon prix, le tout en étant qu’à quelques pas de la maison seulement. Il est important de mentionner que notre inventaire s’étend sur une variété beaucoup plus large publique qu’uniquement le volet des vêtements de travail. À titre d’exemples, nous avons des petits outils, gants, des bottes et bottines de sécurités, des chandails à capuchons (hoodies), casquettes, vêtements westerns, vestes réfléchissantes, lunettes, chandails, pantalons et autres. Nous avons la chance de compter sur une clientèle fidèle, ainsi que sur des entreprises locales et des environs qui nous font confiance en tant que fournisseur de leurs produits. Je crois sincèrement au contact humain, à la transparence de même qu’à la qualité et à la rapidité du service, ce sont là quelques-uns des facteurs clefs pour établir une saine relation de confiance et de partenariat avec notre clientèle. Il est également important d’ajouter que nous sentons clairement l’appui de la communauté et que l’achat est véritablement important pour eux. Comme commerçant on ne peut que s’en réjouir et les en remercier sincèrement pour tout cela. », de poursuivre avec reconnaissance l’entrepreneur natif de l’endroit.

Quant à la vision d’avenir entourant les activités de la boutique, monsieur Laroche-Pinard ne cacha pas son désir de voir l’Essentiel des Travailleurs continuer sa progression comme commerce de détail et de service clé dans la région, en ayant toujours comme objectif premier d’accompagner le confort et la sécurité de sa clientèle au quotidien.