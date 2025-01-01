Shop Traiteur : une entreprise déjà bien engagée dans la communauté

Windsor — Située au 10, route 249 à Windsor, la Shop Traiteur ne cesse d’évoluer et d’offrir de délicieux produits. La compagnie met en valeur les produits du terroir en proposant des menus cuisinés avec passion. La clientèle retrouvera pains, viennoiseries, pâtisseries, viandes fumées, pâtés et bien plus directement à la boutique. Et déjà, il s’agit d’une entreprise locale bien engagée dans la communauté.

« Ici, nous voulons mettre de l’avant nos beaux et bons produits faits maison à 100 %. Nous voulons faire connaître notre savoir-faire », souligne Claire Moineau, propriétaire de la Shop Traiteur.

L’entreprise existe depuis 2018, mais elle a pignon sur rue depuis 2021. La pandémie a été un point tournant pour cette entreprise déjà bien connu dans le milieu. « Nous sommes maintenant installés dans des locaux situés entre le Pro-Nature et le Johnny Resto », précise Mme Moineau.

La Shop Traiteur, c’est majoritairement viennoiserie et boulangerie faites 100 % maison, de la farine jusqu’au produit final. « Nous avons également de petites douceurs, des petites pâtisseries créées sur place. Nous proposons en outre une gamme de sandwichs-salade plus sains que ceux qu’on peut habituellement trouver sur le marché à Windsor », souligne la propriétaire.

Présence dans le milieu

L’entreprise de Windsor a pris sa place de façon solide dans la communauté.

« Nous essayons de nous engager de façon très active dans la communauté avec, entre autres notre camion de rue. Par exemple, nous étions présents à la Saint-Jean à Windsor pour les festivités », a déclaré Mme Moineau.

Par ailleurs, l’entreprise a développé une entente avec la Maison de la famille Les Arbrisseaux. « Nous redonnons nos restants de pain à cet organisme pour qu’il puisse aider les gens qui en ont besoin », précise la propriétaire.

De plus, la Shop Traiteur prend part activement à des activités de financement pour le CPE Sel et Poivre à Windsor.

Tout ce travail est rendu possible grâce au travail acharné d’une petite équipe familiale. « Nous sommes une toute petite équipe. Je travaille majoritairement avec mon conjoint (Félix Turgeon). Nous avons deux employés avec nous, dont une est ma cousine. C’est très familial et très chaleureux comme entreprise. Nous travaillons très fort pour développer notre entreprise », de dire la propriétaire.

Un projet de développement majeur sera annoncé sous peu.