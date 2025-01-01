La fromagerie Le Campagnard devient le fournisseur des Voltigeurs de Drummondville

Richmond — Grâce à la qualité de ses produits, la fromagerie Le Campagnard, située au 394, rue Craig, Richmond, est devenue le fournisseur officiel des Voltigeurs de Drummondville, une équipe de la Ligue de Hockey junior majeur du Québec.

« Nous sommes fournisseurs principaux de fromage en grain pour les Voltigeurs de Drummondville. Durant l’été, nous fournissons l’organisation pour les matchs de baseball et l’hiver, bien sûr, pour les matchs de hockey. Nous aurons notre logo appliqué au stade de Baseball ainsi que sur la bande des trois patinoires », raconte Jennyfer Favrat, propriétaire de la fromagerie Le Campagnard.

C’est le propriétaire des Voltigeurs qui l’a contacté pour en venir à une entente. « Ils avaient goûté notre fromage dans un dépanneur à Drummondville et il le trouvait très bon. Nous avons eu une rencontre et j’ai finalement été sélectionné », souligne la propriétaire.

Cette entreprise fabrique du fromage cheddar pasteurisé frais du jour, qu’il soit en grain, en bloc ou non salé. Pour certains fromages, des fines herbes ou des épices spéciales du Campagnard sont ajoutées. Le très réputé fromage dans le petit lait est aussi servi à la clientèle toute la semaine

La compagnie existe depuis huit ans. Jennyfer Favrat l’a achetée il y a trois mois. « Mon objectif, c’est vraiment de développer une gamme de fromages fins à travers le fromage en grains », insiste celle qui a poursuivi ses études en biochimie et en microbiologie agroalimentaires, spécialisées en transformation laitière.

L’entreprise vend ses fromages aux particuliers directement de l’établissement de la rue Craig à Richmond. Ils sont aussi disponibles dans divers commerces dans les régions de Sherbrooke, Drummondville et Victoriaville. Deux Maxis les proposent à Plessisville et à Sherbrooke. La fromagerie vend aussi ses produits dans deux IGA, à Acton Vale et Valcourt.

« Je fais beaucoup de marchés publics cet été. Je suis fournisseur dans plusieurs terrains de camping. Je possède une très belle clientèle. Nous avons une très bonne collaboration », soutient Mme Favrat.

Elle n’a que de bons mots pour son équipe qui l’accompagne dans cette belle aventure. « Nous sommes une dizaine, à la fromagerie, sur la route pour la livraison et à la cantine. Chacun est polyvalent. J’ai gardé tout le monde lors de la transaction. C’est une très belle équipe très efficace » de dire la propriétaire.

Elle souhaite prochainement agrandir ses locaux pour permettre un meilleur environnement de travail.

« Je tiens à remercier mes employés. Je suis très fière de mon équipe. Je suis reconnaissante du fait qu’ils ont cru en moi. Je veux dire un gros merci à mes clients qui continuent de m’encourager », termine Mme Favrat.