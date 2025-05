Des opérations corvées de nettoyage toujours aussi populaires dans les Sources

Val-des-Sources — L’arrivée du printemps rime bien souvent avec « grand ménage ». C’est exactement ce qu’ont fait plus d’une soixantaine de bénévoles de Val-des-Sources le 4 mai dernier, lors de la grande opération citoyenne « Ramassage 2025 ».

Née de l’initiative de Mme Anne Guillemette il y a de cela plus de six ans maintenant, l’opération annuelle de nettoyage qui se déroule à Val-des-Sources continue de mobiliser un bassin fort intéressant de personnes engagées pour l’environnement et le bien de leur milieu de vie.

Ainsi, ayant donné comme point de rassemblement initial le stationnement de l’Hôtel Val-des-Sources à 10 h, les bénévoles ont ensuite parcouru divers terrains, fossés, bords de route ou autres, pendant toute la matinée, afin de nettoyer et de placer correctement les objets récupérés.

La Ville de Val-des-Sources avait une fois de plus apporté son soutien à l’organisation lors de cette journée en prenant charge des détritus amassés.

En plus des remerciements adressés aux personnes présentes, ainsi qu’à la ville, Mme Anne Guillemette souligna également, lors d’une annonce sur les réseaux sociaux, l’apport et le support des entreprises Boutique en Vrac, de même que le dépanneur Royal qui aura fourni des rafraichissements gratuitement aux bénévoles sur place.

Élan de solidarité similaire à Danville

Au cours de la même fin de semaine, l’organisme Danville en transition tenait une activité similaire de nettoyage le long d’un tronçon du ruisseau Burbank. Les gens étaient cordialement invités à se retrousser les manches lors des journées du samedi et du dimanche, de 13 h à 15 h. De la musique et des capsules historiques étaient proposées aux participants.

C’est l’organisme Copernic qui se chargea de distribuer jus et collations. Ayant participé à l’événement, la mairesse de Danville, Mme Martine Satre, s’est dite à la fois très fière de cette mobilisation citoyenne et également fort étonnée de constater l’ampleur du travail occasionné par la masse de détritus recueillie.

Voilà donc des initiatives annuelles qui devraient être poursuivies et encouragées.

Cependant, une incitation adressée à l’ensemble des citoyens de toutes les municipalités à mieux gérer la gestion de nos déchets, quels qu’ils soient, s’avère assurément un élément essentiel.