Une nouvelle certification pour l’usine Domtar de Windsor

Windsor — L’usine Domtar de Windsor a récemment obtenu sa certification ISO 50001. La norme internationale ISO 50001 reconnaît les entreprises qui réduisent leur consommation d’énergie en élaborant un système de management de l’énergie (SMÉ).

« Il y a deux ans, l’usine a instauré un nouveau plan de gestion de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) et, dans le cadre de ce processus, nous avons coordonné toutes les actions et toutes les études nécessaires à l’obtention de la certification ISO 50001, mentionne Éric Olivier, gestionnaire principal Environnement, procédés et développement durable de l’usine de Windsor. Le plan nous permet d’améliorer encore plus notre performance environnementale et nous aide à réduire nos frais d’énergie, soit l’un de nos postes budgétaires les plus importants. »

Selon Jeffrey Byrns, ingénieur de procédé et gestionnaire de l’énergie pour la certification de l’usine de Windsor, l’usine s’est engagée à réduire sa consommation d’énergie de 2 %, ce qui représente assez d’énergie pour alimenter 2000 résidences.

« Vous pouvez trouver de l’information sur votre consommation totale de gaz, votre consommation d’électricité, etc., mais vous ne saurez pas exactement où vous perdez de l’énergie ni où vous êtes efficaces, explique-t-il. Nous avons travaillé directement avec nos équipes pour définir des indicateurs de performance clés (IPC) précis qui peuvent nous aider à comprendre et à améliorer notre consommation d’énergie. Nous avons aussi élaboré des plans d’action qui nous aident à atteindre cet objectif. »

À titre d’exemple, l’usine surveille de près les niveaux d’excès d’oxygène à l’intérieur de ses chaudières.

L’obtention de la certification de l’usine de Windsor a nécessité une adhésion à tous les niveaux, de la direction aux opérateurs. Pour y parvenir, c’est un vaste travail d’équipe qui a été nécessaire.

La certification de l’usine de Windsor a été obtenue en janvier 2025 et elle dure trois ans. La certification sera renouvelée en 2028 si l’usine parvient à réduire sa consommation d’énergie de 2 %.

« Nous savons que nous dépasserons cette cible parce que nous avons déjà enregistré d’importantes réductions, mais nous devons maintenir le cap. Maintenant que les gens sont conscients de notre consommation d’énergie, ils font beaucoup d’efforts pour la réduire, a déclaré M. Olivier. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour y parvenir et nous sommes fiers des résultats que nous avons obtenus jusqu’à maintenant. »

M. Byrns est d’accord. « Nous avons été vraiment chanceux de voir tout le monde emboîter le pas et être proactif en soumettant des idées et en essayant de nouvelles approches, a-t-il déclaré. Nous atteignons nos objectifs parce que c’est un travail d’équipe. »