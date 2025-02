La MRC du Val-Saint-François amorce l’élaboration de son tout premier Plan climat

Richmond – La MRC du Val-Saint-François annonce le lancement des travaux d’élaboration de son tout premier Plan climat, découlant du programme Accélérer la transition climatique locale lancé par le gouvernement du Québec l’an dernier.

S’inscrivant dans les orientations de sa planification stratégique, la MRC voit là une initiative phare pour répondre aux défis des changements climatiques et bâtir un territoire résilient et durable.

Plusieurs MRC ont déjà entamé le pas. Le Plan climat s’avère être un outil stratégique essentiel pour accompagner les municipalités et les régions dans leur transition climatique.

Les visées sont de :

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en identifiant les principales sources et en priorisant des actions concrètes ;

• S’adapter aux impacts des changements climatiques, en renforçant la résilience des infrastructures, des écosystèmes et des communautés ;

• Favoriser la transition climatique, en engageant les citoyens, les entreprises et les organismes dans une vision commune pour un avenir plus durable.

La MRC travaille de pair avec les acteurs du milieu lorsqu’il est question de développement durable de son territoire. Cette démarche d’envergure se réalisera de façon concertée en s’appuyant sur une approche participative. L’équipe de la MRC mobilisera divers acteurs : élus, citoyens, entreprises et organismes communautaires, afin de garantir des solutions inclusives et adaptées aux réalités locales. Ce Plan climat proposera également des mesures concrètes pour gérer les risques climatiques tout en identifiant les opportunités émergentes de la transition.

L’élaboration de ce Plan climat est possible grâce au soutien du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL), du Plan pour une économie verte 2030. Elle s’échelonnera sur une période de trois ans et sera coordonnée par Levente-Charles Bocz, chargé de projet — Écoresponsabilité et changements climatiques, en poste à la MRC depuis mai dernier :

« Pour moi, le Plan climat c’est une occasion de rassembler notre communauté autour d’un objectif commun : bâtir un territoire résilient, prospère et durable, où les générations actuelles et futures pourront s’épanouir tout en respectant les limites de notre environnement. C’est une occasion de repenser notre aménagement du territoire et de redéfinir notre relation à l’environnement. »

« En dotant le Val-Saint-François d’un Plan climat, cela aidera les municipalités à mettre en place des actions issues de ce plan, et ainsi bénéficier de l’aide financière du Volet II du programme Accélérer la transition climatique locale », déclare Pierre Tétrault, maire de Valcourt et préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Le 17 décembre 2024, des élus et des employés municipaux du territoire de la MRC ont participé à une formation clé pour poser les bases de leur rôle dans cette transition. Au cours des prochains mois, et prochaines années, des consultations publiques et des ateliers participatifs seront organisés pour cocréer ce plan avec les acteurs locaux et la population. La MRC invite toutes les parties prenantes à contribuer à cette démarche ambitieuse et essentielle pour l’avenir du territoire.

Pour plus d’informations sur le Plan climat et les activités à venir, visitez la page Plan climat sur le site internet de la MRC, sous le menu Environnement et aménagement. Celle-ci sera mise à jour tout au long de l’avancement des travaux d’élaboration. Pour rejoindre Levente-Charles Bocz, chargé de projet, écrivez à [email protected].