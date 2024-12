La MRC lance un sondage en ligne sur les énergies renouvelables

Richmond — La MRC du Val-Saint-François poursuit sa réflexion sur les énergies renouvelables en procédant, jusqu’au 12 janvier 2025, à un sondage en ligne.

Pour y prendre part, il suffit de se rendre sur la page Énergie renouvelable qu’on trouve sur le site de la MRC (www.val-saint-francois.qc.ca).

Les ateliers participatifs du 12 novembre, qui ont rassemblé 95 participants à Racine, ont permis de discuter d’énergie éolienne, solaire, de bioénergie et de géothermie. Les participants ont partagé leurs critères d’acceptabilité et d’inacceptabilité, leurs préoccupations et leurs besoins d’informations sur de futurs projets.

Le sondage est l’occasion pour toute la population du Val-Saint-François de se prononcer sur ces mêmes thèmes.

Les personnes pourront exprimer leurs idées et contribuer ainsi à orienter les décisions sur les énergies renouvelables pour notre territoire.

« Plus les gens seront nombreux à participer, plus notre réflexion collective sera riche et notre vision sera éclairée. », souhaite Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François.

Elle ajoute : « Nous avons retenu les services de Votepour.ca, un OBNL spécialisé dans la consultation publique, car nous voulons nous assurer de bien faire les choses. Les énergies renouvelables sont un sujet sensible. Il faut l’explorer dans le respect des différents points de vue, afin de dégager des compromis acceptables pour l’ensemble de notre collectivité. »

Les résultats de la démarche sur les énergies renouvelables serviront à élaborer un guide de positionnement et d’accompagnement, donc la publication est prévue pour la mi-mars.

Depuis son lancement au printemps 2024, la MRC met à disposition des informations sur l’avancement de la démarche et sur les énergies renouvelables dans la section Votre MRC de son site internet. Cette section est mise à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux.