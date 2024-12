Un bilan positif de la lutte au myriophylle à épis en 2024

Val-des-Sources — Récemment, la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL), dressait un bilan positif des actions mis en œuvre dans la lutte au myriophylle à épis au lac Trois-Lacs au cours de la dernière année.

À pied d’œuvre dans le contrôle de cette espèce exotique envahissante depuis 2017, l’organisme a reçu pour la saison 2024 une aide financière totalisant 200 000 $ de la part du ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Cet appui financier aura permis de contrôler, à l’aide de bâches d’occultation, une superficie de 14 000 m2 d’herbier de plante envahissante, alors que plus de 10 000 m2 d’herbier ont fait l’objet d’un arrachage manuel en plongée sous-marine.

« Ces travaux de grande envergure ont été réalisés en collaboration avec l’Association des résidents des Trois Lacs (ARTL), le Cercle des fermières de Danville, l’entreprise FYTO et plusieurs bénévoles. […] Les efforts investis par la RIRPTL dans la lutte au myriophylle à épis ont contribué à offrir aux riverains et utilisateurs du lac Trois-Lacs un plan d’eau plus sain, en équilibre sur le plan de la biodiversité et plus attrayant pour la villégiature et la pratique d’activités nautiques. » mentionne la régie.

On rapporte également que cette initiative, qui totalise un investissement de l’ordre de 305 000 $, est prévue dans le Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau.

Rappelons que celle-ci déploie des mesures concrètes, intégrée et durable, afin de protéger, utiliser et gérer l’eau, ainsi que les milieux aquatiques de façon responsable.