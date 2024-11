Les échanges et le partage à l’honneur dans le cadre du 9e rendez-vous des écomatériaux

Val-des-Sources — Ils étaient plus de 200 architectes, ingénieurs, entrepreneurs, manufacturiers, chercheurs, développeurs et étudiants réunis au Centre O3 de Val-des-Sources les 22 et 23 octobre derniers, dans le cadre du 9e rendez-vous des écomatériaux.

L’ensemble des participants à ce colloque ont donc eu la chance de partager leurs connaissances, leurs expériences et d’échanger sur divers aspects reliés au sujet, dont notamment « […] autour de l’utilisation des fibres biosourcées dans la plasturgie, de béton innovant, des enjeux de l’approvisionnement des fibres ainsi que de la construction industrialisée et hors site bas carbone. »

La MRC des Sources laissa savoir par voie de communiqué que des volets très importants ont été abordés, ceux-ci ayant fait l’objet de multiples échanges et discussions au cours des deux jours d’activités où s’est tenu le rendez-vous 2024.

« Notons aussi l’importance accordée aux échanges internationaux. La 9e édition du colloque a été réalisée sous le signe d’une importante coopération avec la Région Grand Est de France. Ainsi, plusieurs moments dans la programmation étaient dédiés aux échanges franco-québécois. Ce sont donc 12 conférenciers français qui ont partagé les savoir-faire et expérience de la Région Grand Est en ce qui entoure l’utilisation de fibres biosourcées et la construction durable, issus d’une stratégie forte axée sur la bioéconomie. La formule festive, conviviale et de proximité du Rendez-vous des écomatériaux semble, une fois de plus, avoir fait ses preuves pour favoriser la collaboration intersectorielle et l’émergence de projets. L’un des objectifs du Rendez-vous des écomatériaux est aussi de favoriser le partage de connaissances à la relève, à faible coût. Cette année encore, un peu plus de 50 étudiants de différentes institutions d’enseignement dont le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de Victoriaville et de la Faculté de Génie de l’Université de Sherbrooke ont eu l’opportunité d’échanger avec les 28 conférenciers présents lors de l’activité. » mentionne la MRC des Sources.