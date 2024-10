Deux ateliers participatifs sur les énergies renouvelables prévus

Richmond — Dans le cadre de sa démarche de réflexion sur les énergies renouvelables, la MRC du Val-Saint-François a retenu les services de Votepour.ca pour organiser deux ateliers de consultation au cours du mois de novembre. Un atelier sera destiné aux principaux acteurs et un autre à la population du Val-Saint-François.

Cette démarche, entamée en mars 2024 et présentée au public lors d’une séance d’information tenue à Windsor le 20 juin dernier, progresse selon le calendrier établi. Il est maintenant temps d’approfondir la réflexion avec la communauté. À travers deux ateliers participatifs, la MRC souhaite identifier quelles seraient les conditions d’intégration gagnantes pour le développement d’éventuels projets sur son territoire. Ces ateliers seront suivis d’une consultation en ligne, afin de recueillir le point de vue du plus grand nombre de personnes possible.

« La participation publique s’inscrit dans les travaux de la cellule sur les conditions d’intégration. Nous devons prendre en compte la perspective des parties prenantes de notre territoire, incluant celles des citoyen.nes. Les deux ateliers participatifs, prévus en novembre, nous aideront à identifier quelles sont les conditions d’intégration qui conviennent au Val-Saint-François. Les avenues envisagées seront ensuite présentées à l’ensemble de la population à travers une consultation en ligne. », précise Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François.

Les résultats de cette consultation alimenteront la rédaction d’un guide que la MRC publiera à l’intention de futurs promoteurs et de sa population en mars 2025. Ce document sera un outil important qui présentera la position et l’engagement de la MRC du Val-Saint-François au regard du plan de transition énergétique du gouvernement du Québec.

Deux ateliers participatifs en novembre

L’atelier destiné aux acteurs du milieu se tiendra sur inscription, le mardi 12 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30, au Centre communautaire de Racine, 136 QC-222, Racine, QC.

L’atelier ouvert à la population aura lieu sur inscription, le mardi 12 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, au Centre communautaire de Racine, 136 QC-222, Racine, QC.

Pour s’inscrire à l’un ou l’autre des ateliers, rendez-vous sur la page des Énergies renouvelables sous la section Votre MRC du site internet de la MRC : www.val-saint-francois.qc.ca.

« Le défi de l’acceptabilité sociale des énergies renouvelables est important à travailler. Nous saluons l’intention de la MRC de discuter de ce défi avec sa population. L’équipe de Votepour.ca est motivée à aller à la rencontre des citoyens et des acteurs du milieu, et surtout, de leur offrir un espace de dialogue où toutes les perspectives y sont accueillies. » — Marc Jeannotte, cofondateur et directeur général.