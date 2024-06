Une centaine de participants au Forum sur la transition énergétique

Val-des-Sources — Le Forum sur la transition énergétique a eu lieu dernièrement à Val-des-Sources. Ce sont plus d’une centaine de participants, citoyens et élus de tout le territoire de la MRC qui a échangé et s’est donné le temps d’apprendre sur la transition énergétique avec les neuf conférenciers et experts indépendants.

Le forum constituait l’activité phare de la démarche d’information et de consultation publique entamée ce printemps. Cette démarche est née du souhait de la MRC des Sources d’assumer sa responsabilité de développer son territoire avec et au bénéfice de la communauté afin de définir des conditions propices pour le développement de tels projets dans la région.

Loin d’être terminée, cette démarche se poursuivra avec une nouvelle initiative qui permettra de nourrir les échanges et de bâtir le cadre de référence pour de futurs projets énergétiques s’inscrivant dans la démarche de transition énergétique sur le territoire de la MRC.

« Dans les prochaines semaines, nous allons entamer la phase de co-construction des conditions propices au développement de projets d’énergies renouvelables sur notre territoire, a déclaré Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources. La mobilisation et l’implication de notre communauté sont importantes et nous avons à cœur l’avenir de ce territoire au bénéfice de tous. C’est pourquoi je réitère aujourd’hui notre engagement à créer un comité consultatif sur les énergies renouvelables pour lequel les citoyens seront appelés à contribuer. »

Le comité éolien de la MRC travaille actuellement à préciser le mandat et le fonctionnement de ce comité consultatif qui serait composé de citoyens et d’élus. Il est toutefois acquis que le comité aura un rôle de recommandation formelle au conseil de la MRC. Le but est de créer un lieu de discussion et d’approfondissement des conditions de succès de tout projet énergétique sur le territoire. Une annonce plus formelle, attendue au courant de l’été, viendra préciser les détails concernant la participation citoyenne.

La MRC des Sources invite les citoyens qui souhaitent suivre les développements entourant la démarche de consultation à se référer à son site internet ainsi que ses réseaux sociaux qui seront mis à jour avec les derniers développements.