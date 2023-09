Le projet éolien continu de polariser les discussions dans les Sources

MRC des Sources — Le moins que l’on puisse dire c’est que les soirées d’informations sur le projet d’implantation d’éoliennes dans les Sources tenues mardi dernier à l’église de Wotton et le lendemain à Saint-Georges-De-Windsor, aura permis d’alimenter les discussions au cours des derniers jours.

A priori, certains citoyens rencontrés notamment à Wotton, déploraient le fait que les promoteurs du projet, BluEarth Renewables et Plan A Capital, désireux d’implanter un parc éolien de 1500 mégawatts sur les territoires de Wotton et Saint-Georges-de-Windsor, n’avaient pas établis de plan de communication exhaustif avec explication détaillée ou encore que certaines informations étaient brèves ou trop évasives.

D’autres, à l’encontre, trouvaient que les explications étaient claires et concises. Bref, clairement autant de points de vue que de manières différentes d’aborder la question. Toutefois, un point somme toute plutôt général ressortait et c’est celui de la rapidité avec laquelle les municipalités doivent se positionner.

Bien que Saint-Camille ait pris la décision, de s’exclure du projet pour le moment, la maire du village M. Philippe Pagé, était présent afin de s’imprégner de la situation.

« Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises déjà, nous à Saint-Camille, nous trouvons que le processus est beaucoup trop rapide. Il nous manque des données importantes, afin de pouvoir prendre une décision éclairée et c’est ce que nous demandons. Nous ne sommes pas fermés au projet en tant que tel, mais à nos yeux nous avons besoin de plus de temps pour en faire une meilleure analyse et ne sommes donc pas en faveur d’aller de l’avant avec celui-ci dans le contexte que l’on connaît actuellement. », précise le maire camillois.

Pour M. Jocelyn Dion, maire de Wotton, le projet doit être recevoir l’aval de la population.

« Je suis content de voir que les gens viennent s’informer, ça démontre un intérêt pour le projet, qu’il soit favorable ou non. De notre côté c’est sûr que le conseil sera à l’écoute des citoyens et c’est important que les choses se fassent de la bonne manière et nous sommes soucieux de cela. », a-t-il notamment mentionné.

Son de cloche un peu plus favorable, lors de la soirée du mercredi 30 août à Saint-George-de-Windsor, mais où l’essence même de l’ensemble des points de la veille refaisait quelque peu surface.

Quoi qu’il en soit plusieurs discussions sont assurément encore à prévoir, mais une position officielle devrait être prise très prochainement, afin de répondre aux exigences des dépôts des soumissions à l’appel d’offres d’Hydro-Québec en ce sens, prévue le 12 septembre prochain, à 16 au plus tard.

Source : http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1938/hydro-quebec-lance-un-appel-doffres-visant-1-500-megawatts-de-source-eolienne/