Un appui de 10 000 $ de la part des Lions au projet d’aide alimentaire du CAB des Sources

Val-des-Sources — Le 6 mars dernier, la branche Lions des Sources et la Fondation des clubs Lions du Québec (FCLQ) ont présenté une aide financière de 5 000 $ chacun au projet de mise sur pied d’un caveau communautaire par le Centre d’action bénévole des Sources.

C’est donc un total de 10 000 $ qui est remis par les Lions afin d’appuyer la réalisation de ce projet d’aide alimentaire.

Souvenons-nous qu’en août 2024 « Le directeur général Christian Boucher était on ne peut plus fier d’annoncer que le CAB avait été sélectionné par Moisson Estrie. À la suite d’un appel d’offres, pour devenir l’organisme pivot de la MRC des Sources en ce qui a trait à l’accueil et la redistribution d’aide alimentaire dans son milieu. » (Actualités-l’Étincelle du 2 août 2024).

Les argents reçus contribueront notamment à la création du caveau communautaire de légume, la mise en place d’une unité de congélation, d’une chambre froide, en plus de soutenir la construction d’une ferme verticale intérieure.

La direction de la branche Lions des Sources était on ne peut plus fière de voir la FCLQ se joindre à eux, afin d’appuyer ce projet d’envergure pour la communauté de la MRC des Sources. Il est important de mentionner que la Fondation des clubs Lions du Québec offre du soutien à des projets structurants dans chacun des districts de la province et que le projet du CAB des Sources s’est qualifié en ce sens en tant que projet majeur.

« L’aide alimentaire est une des causes soutenues par l’Association internationale des clubs Lions. C’est en fait la deuxième cause en importance soutenue par l’Association internationale. Les Lions du Québec sont fiers de faire partie de la solution, comme les autres partenaires de ce projet. Nous les remercions de leurs contributions nécessaires à ce projet d’envergure. Nous tenons à remercier chaleureusement Christian Boucher, directeur général du CAB des Sources. C’est grâce à son talent d’entrepreneur, son sens du devoir et sa générosité que nous voyons notre municipalité régionale se développer avantageusement. Aider les gens à se nourrir, c’est décidé de partager, de rendre notre communauté plus juste et plus agréable d’y vivre. », par voie de communiqué, M. Denis Brouillard, secrétaire de la branche Lions des Sources, mentionna ceci au nom de l’organisme.