30e anniversaire du pont couvert du Moulin à laine

Ulverton — Le pont couvert du Moulin à laine d’Ulverton a été inauguré le 28 juin 1994. Il s’agit donc du 30e anniversaire. Aujourd’hui, le pont Paul-Émile-Giguère, surplombant la rivière d’Ulverton, comporte une histoire très riche en rebondissements.

Depuis le début des opérations du Moulin, vers la fin des années 1850, un pont couvert enjambait la rivière. Un peu plus de 100 ans plus tard, il a été démoli et remplacé par un pont à tablier d’acier recouvert d’asphalte.

Le Moulin à laine d’Ulverton est devenu par la suite une attraction touristique très prisée des vacanciers. Pour les administrateurs, il ne manque que le pont couvert d’antan !

Les démarches pour obtenir la lettre approuvant la construction n’ont pas été une mince affaire. Plutôt que de se laisser décourager en entendant « Il faut oublier votre projet. » Les administrateurs répondus avec courage : « Qu’est-ce qu’il faut faire si on en veut un ? »

Un mois plus tard, avec le plan d’ingénieur en main et toutes les lettres d’appui demandées, ils étaient prêts à recevoir l’approbation.

Au mois d’octobre 1993, grâce à une contribution de Paul-Émile Giguère du Moulin à scie de Durham Sud, ayant fourni tout le bois nécessaire à moitié prix, ainsi qu’à tous les hommes et femmes s’étant dévoués corps et âme à ce projet, la construction du pont a été complétée en moins de deux semaines…

Le 16 juin suivant, le pont couvert est officiellement inauguré. Dans la nuit du 17 juin 1993, un appel du gardien demeurant dans la maison du Moulin réveille les administrateurs « Notre pont couvert est en feu ! »

En moins de dix minutes, Bertrand Roy et Fernand Roger, ayant dirigé les travaux, arrivent sur le site. Tout le pont brûle et ils essaient de comprendre… Deux réservoirs d’essence vides sont retrouvés à une dizaine de minutes du pont. Une trace d’essence brûlée se rendant jusqu’au pont est également visible. L’incendie était intentionnel.

La nouvelle fait la une de La Tribune, circule à la télévision et à la radio. Les policiers de Richmond enquêtent et beaucoup de gens se présentent sur les lieux.

Fidèles à eux-mêmes, les responsables ne se laissent pas abattre. Ils décident de se retrousser les manches et de reconstruire le pont !

Au mois d’octobre, les travaux débutent. Le plan et l’équipe sont les mêmes.

Le pont couvert du Moulin à laine d’Ulverton devient alors le premier pont couvert au Québec à être équipé d’un système de protection incendie.