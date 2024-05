La coopérative de solidarité Val-Horizon ouvrira ses portes à Richmond cet été

Richmond - La coopérative de solidarité Val-Horizon ouvrira ses portes cet été à Richmond. Dans cet optique, une campagne de sociofinancement a été lancée dans le but d’aménager adéquatement le local qui accueillera producteurs et consommateurs.

Ainsi, la coopérative tentera, d’ici le 5 juillet, de recueillir 15 000 $ ce qui permettra de financer l’aménagement du nouvel espace et l’équipement nécessaire pour présenter et conserver les aliments frais ou transformés ainsi que pour débuter l’installation d’une cuisine de transformation.

La coopérative de solidarité fonctionnera sous le même principe que Les Amis de la terre installés à Sherbrooke. Ainsi, le consommateur fera son épicerie en ligne pour ensuite aller la chercher ou se la faire livrer.

La coopérative vise l’ouverture d’un espace de réception et de distribution d’aliments transformés ou non transformés issus d’une production locale. L’objectif principal est de créer un lieu d’approvisionnement de proximité en produits alimentaires locaux et de créer une mise en marché commune, à l’année, pour les producteurs du Val-Saint-François et autres municipalités voisines.

En priorité, l’objectif des responsables du projet est d’ouvrir un point de service à Richmond avant de s’installer dans d’autres municipalités. Il s’agit de la première phase de développement de la coopérative de solidarité.

« Le but, c’est de rapprocher les gens des aliments. Dans un premier temps, c’est l’espace-boutique à Richmond. Ensuite, il y aura la plateforme Internet pour que les gens puissent faire leurs commandes. Le local à Richmond est choisi, mais nous ne l’annonçons pas immédiatement », souligne Camille Tremblay, agente de projet de la coopérative de solidarité Val-Horizon.

Le projet découle d’une concertation entre la MRC du Val-Saint-François et les producteurs de la région. « Il y a des villages qui ne sont pas desservi par des points d’approvisionnement. Par ailleurs, la vitrine pour la production locale n’est pas énorme. L’objectif, c’est de rapproché ce qui est produit sur le territoire des gens qui consomment sur ce même territoire. C’est une mise en ligne par les producteurs pour les consommateurs d’ici », de dire Mme Tremblay.

Le projet a été initié par des producteurs locaux en collaboration avec la MRC du Val-Saint-François en 2019, juste avant l’arrivée de la pandémie; il a vécu des retards dans sa mise en œuvre.

« Nous voulons dans un premier temps nous positionner à Richmond pour ensuite desservir plus largement dans le Val-Saint-François », soutient la chargée de projet.

Le public est invité à contribuer à la campagne de sociofinancement en visitant le site de La Ruche, une plateforme dédiée au financement participatif de projets québécois en se rendant sur: laruchequebec.com/valhorizon.