Croissance fulgurante de l’aspect alimentaire au Centre d’action bénévole

Windsor — En matière alimentaire, le Centre d’action bénévole de Windsor et région a connu une croissance impressionnante au cours des dernières années, principalement depuis la pandémie.

Par exemple, le nombre de repas préparés pour la popote roulante a plus que doublé, passant en trois ans de 6800 à 15 200 par année.

« Nous avons connu un développement impressionnant. Pour répondre à la demande, nous avons besoin d’installations efficaces. Et, pour ce faire, nous devons compter sur de généreux partenaires financiers », lance d’entrée de jeu la directrice générale du Centre d’action bénévole de Windsor et la région, Nathalie Boisvert.

Ainsi, la direction de l’organisme a voulu rendre hommage à ses partenaires en leur faisant visiter les installations liées aux activités alimentaires du CAB. Entre autres, la MRC, Desjardins, Herwood (Jason Wheeler) et Centraide Estrie ont contribué aux succès obtenus par le CAB.

« La cuisine, c’est un travail physique. Le fait d’avoir de bons équipements permettant de moins forcer est un atout pour notre organisation. D’ailleurs, lorsque nous embauchons, la qualité des équipements est un sujet qui revient lors des entrevues. C’est un élément important lorsque nous recrutons du personnel », souligne Mme Boisvert.

La popote roulante a connu une croissance fulgurante. « Nous avons beaucoup combattu les préjugés. Ce n’est pas une question d’argent. C’est une façon de faciliter la vie à la maison pour y rester le plus longtemps possible. Ainsi, les demandes augmentent. Il faut donc y faire face. Nous avons six municipalités à couvrir », soutient la directrice générale.

Du côté de la banque alimentaire, le nombre a aussi augmenté d’une façon significative. Avant la pandémie, on procurait 650 dépannages par année. Cette année, on en prévoit plus de 800. « Ça nous prend donc l’espace nécessaire pour l’entreposage des aliments », de dire Mme Boisvert.

Finalement, le volet des mets cuisinés a lui aussi connu beaucoup de succès au cours des dernières années. Cet aspect permet au Centre d’action bénévole de financer une partie de ses activités. « C’est une façon d’aller chercher des sous pour financer entre autres la banque alimentaire et la popote roulante. Ça vient accentuer les services que nous pouvons offrir à la population », de mentionner la directrice.

Ainsi, au cours des dernières années, ce sont ces trois volets qui ont été améliorés et réorganisés. « C’est vraiment grâce à de généreux partenaires si nous avons pu connaître une telle croissance. Ce sont des gens qui ont cru à nos projets », affirme-t-elle.