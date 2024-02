Une belle édition pour l’Hivernale 2024 de Val-des-Sources

Val-des-Sources — De retour le 10 février dernier pour la tenue de sa seconde édition, la fête « l’Hivernale », présentée par la ville de Val-des-Sources, proposait déjà quelques changements à sa programmation cette année, par rapport à son édition de lancement en 2023.

Tout d’abord, le comité organisateur aura visé juste en déplaçant l’événement au parc Dollard, en plus de bonifier son offre au niveau d’activités pour toute la famille, kiosques de nourritures et de rafraîchissements, en plus d’y ajouter un petit marché d’exposants de la région.

Feu de joie, poste pour grillades de guimauves, animation, percussion, musique et sculpture sur bloc de neige figuraient tous à l’horaire de la journée qui se déroulait de 10 à 16 h.

Parmi les points forts de la journée, nous retrouvons entre autres la balade en calèche dans les rues de la ville, les jeux du lancer de la hache en zone sécurisé, ainsi que la caravane du bûcheron où la population était invitée à venir tester leurs habiletés en la matière au travers de quelques épreuves chronométrées.

Comme la municipalité de Val-des-Sources célèbre cette année son 125e anniversaire de fondation, les organisateurs ont profité de l’occasion pour encourager la revitalisation de la mémoire collective des citoyens d’Asbestos/Val-des-Sources.

Pour ce faire, les gens pouvaient se réunir autour du feu pour entendre et partager souvenirs, anecdotes et segments de l’histoire de leur ville. Le redoux connu lors de la dernière fin de semaine aura assurément entraîné des répercussions sur les activités, sans toutefois devenir un obstacle au succès de l’événement.

« Il est certain que nous aurions apprécié avoir un peu plus de neige pour la glissade, car hier encore l’endroit était tout en blanc, mais bon, la météo étant ce qu’elle est, c’est quelque chose qui est totalement hors de notre contrôle. Ceci dit, la température nous donne un sursis et l’on peut finalement profiter d’une journée très agréable. », souligne avec le sourire Mme Marie-Ève Camiré, directrice culture, loisir et vie communautaire à la ville de Val-des-Sources.

C’est donc, dans la joie et la bonne humeur que petits et grands se sont retrouvées, pour partager le temps de quelques heures, certains petits plaisirs que l’on peut s’offrir au gré de la saison hivernale.