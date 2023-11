Richmond – Le Val-Saint-François reçoit de plus en plus de nouveaux arrivants et le milieu est soucieux d’offrir un environnement accueillant, inclusif et propice à une bonne intégration et rétention des personnes qui choisissent le Val comme milieu de travail et de vie.

Pour améliorer nos façons de faire, un atelier sur l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes dans le Val-Saint-François aura lieu le vendredi 15 décembre prochain, de 9 h à 14 h, au Centre aux Quatre Vents, 563, rang 7, à Saint-Claude.

Cette rencontre s’inscrit dans la vision du Val-Saint-François de travailler collectivement au vivre-ensemble pour favoriser l’inclusion et l’implication citoyenne. Cet atelier portera sur l’immigration dans le Val et s’adresse aux élu.es, aux entreprises, aux comités d’accueil de citoyen.nes et aux organismes communautaires du territoire.

La programmation de la journée débutera avec une présentation du portrait des nouveaux arrivants dans le Val-Saint-François, par l’Observation estrien du développement des communautés (OEDC).

Ensuite suivra un panel animé par Madame Marie-Laure Dioh, chercheuse spécialisée en immigration régionale, afin de comprendre des enjeux vécus par les personnes immigrantes, par les communautés et les entreprises. Le milieu pourra par la suite discuter en atelier pour répertorier les besoins propres au Val-Saint-François et ainsi mettre en place des actions qui favoriseront l’intégration des nouveaux arrivants.

L’inscription est gratuite et doit se faire en ligne (https://forms.office.com/r/tcdBLmQ81t) avant le 8 décembre 2023.

Cette activité est organisée par Développement Val-Saint-François (DVSF) en collaboration avec la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François. Pour plus d’informations, il est possible de communiquer avec Séverine Cassier, agente de liaison et de communication [email protected].