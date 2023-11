La galerie G de BR hôtesse de l’Apéro cochon de la CCES

Danville — Le 26 octobre dernier, la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) tenait une nouvelle édition de son désormais traditionnel 5 à 7 réseautage, en formule « Apéro Cochon ».

L’événement, qui se déroulait une fois de plus en collaboration avec la Ferme Le porc des Roy, avait lieu à la chaleureuse galerie d’art G de BR de Danville. Les propriétaires des lieux, les artistes Geneviève Boivin-Roussy, Pierre-Philippe Côté, alias Pilou et leur équipe, ont ainsi généreusement ouvert les portes de la galerie aux différents membres et partenaires de la CCES.

En plus d’une visite libre de la beauté des lieux et des savoureuses bouchées du Porc des Roy servies au cours de la soirée, les personnes sur place ont eu le privilège de contempler les œuvres en exposition dont notamment les tableaux des peintres Renald Gauthier, Madeleine Lemire, Paule Levesque, Monique Verville, Noël-Ange Coderre, Hélene Bouchard et Annie Levesque, qui forme ensemble l’exposition sous la thématique Transmission no. 3, qui sera présenté jusqu’au 17 décembre.

Il fut aussi possible d’apprendre que la galerie tiendra un important marché de Noël, lequel prendra son élan au milieu du mois de novembre prochain.

À noter également que la mairesse de Danville, Mme Martine Satre, fût invitée par le président de la chambre de commerce, M. Pier-Olivier Gouin, à prendre la parole pendant quelques minutes au cours de la soirée, afin de parler de la municipalité et faire état du même coup de l’avancement des chantiers qui touchent actuellement le cœur du village.

Le moment était également bien choisi pour la mairesse de pouvoir brosser le portrait des défis actuels et futurs de la ville de Danville.

En terminant, Mme Boivin-Roussy confia que pour une troisième année consécutive, la galerie G de BR, par l’entremise d’une bourse du Fonds Michelle-Rossignol, avait le plaisir de renouveler sa collaboration avec le Centre du Théâtre d’aujourd’hui de Montréal, afin d’offrir dans son bâtiment danvillois, une résidence d’écriture de quelques mois à un auteur ou une autrice en processus de création d’une nouvelle pièce théâtrale.