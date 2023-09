Début des activités et changement de nom pour l’Escadron 635

Val-des-Sources — Le centre des loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies grouillait d’activités le jeudi 14 septembre dernier, alors que c’était une journée d’inscription, d’accueil et le début d’une nouvelle saison d’aventures pour les cadets de l’air de l’Escadron 635 Asbestos-Danville.

Plus d’une vingtaine de jeunes, tous âgés de 12 à 18 ans, se sont prévalus de l’invitation lancée par l’organisme parrainé par le gouvernement du Canada et sont actuellement inscrits au programme pour l’année 2023-2024.

« Nous sommes fiers d’accueillir huit nouveaux cadets dans nos rangs cette année et ce nombre pourrait bien augmenter au cours des prochaines semaines, car il est important de mentionner que les inscriptions demeurent ouvertes tout au cours de la saison et que celles-ci sont entièrement gratuites, il suffit de se présenter à la salle du centre Notre-Dames-de-Toutes-Joies, lors de nos activités les jeudis et de procéder à l’inscription. Chaque cadet reçoit deux uniformes et participe à une série d’expériences des plus enrichissantes. », de commenter, Mme Emmanuelle Pelchat, capitaine et commandant de l’Escadron 635.

Parmi les activités proposées, nous retrouvons bien entendu le volet aviation, du sport, des techniques de survie en forêt, le tir à la carabine à air comprimé, de même que camps et autres.

Par ailleurs Mme Pelchat confia que l’appellation de l’Escadron 635 Asbestos-Danville change officiellement pour celle de l’Escadron 635 des Sources. Il s’agissait d’un dossier qui était en travail depuis un certain temps déjà, mais dont l’aval a été reçu au cours des dernières semaines.

« Ce changement d’appellation vient non seulement s’incorporer au mouvement de celui de la municipalité, mais facilite également la vision et la définition de l’ensemble du territoire desservi par l’Escadron 635. », de conclure le commandant Pelchat.