Criant manque d’espace au CAB de Windsor

Windsor — Le Centre d’action bénévole de Windsor et région vit actuellement un criant manque d’espace dans ses locaux aménagés dans le centre communautaire de la rue Saint-Georges. L’accessibilité à certaines clientèles pourrait être grandement améliorée si l’organisme prend possession des locaux après le déménagement de la bibliothèque municipale.

Si le projet de construction d’une nouvelle bibliothèque se concrétise, les locaux laissés vacants par le déménagement intéressent au plus haut point la direction du CAB de Windsor et région.

« Nous sommes un peu éparpillés dans le centre communautaire. Notre cuisine est au premier plancher. La banque alimentaire est au deuxième. Nos bureaux sont au troisième. Actuellement, nous jouons d’étage en étage », raconte Nathalie Boisvert, directrice générale du Centre d’action bénévole de Windsor et région.

Selon elle, la relocalisation de la bibliothèque municipale pourrait venir résoudre quelques problèmes de logistique rencontrés à l’heure actuelle par la direction.

« Si le CAB reprend l’espace actuellement occupé par la bibliothèque, nous venons de mettre sur un même plancher plusieurs de nos installations, dont l’espace des bureaux et de la banque alimentaire », affirme Mme Boisvert.

L’acquisition des locaux de la bibliothèque par le CAB permettrait d’améliorer l’accès à la journée d’activités organisées pour les aînées. « Les aînés doivent se rendre au troisième étage. Il y a trois marches à monter. Plusieurs sont restreints, pas cette situation. De plus, nous ne pouvons pas accueillir les personnes en fauteuil roulant. Ça devient vraiment problématique. Heureusement, il y a l’ascenseur disponible », de dire la directrice générale.

De cette façon, en prenant possession des locaux de la bibliothèque, le CAB de Windsor et région pourrait sans aucun doute améliorer son offre de services aux aînées.

« De plus, nous n’aurons plus à nous courir d’un étage à l’autre. Sur un même plancher, ce sera très positif pour nous. Avoir accès à des locaux plus grands, c’est merveilleux pour notre équipe », souligne Mme Boisvert.

La cuisine ne sera pas déménagée, du moins, à court terme. « Si nous prenons possession des locaux laissés vacants par la bibliothèque, il est certain qu’il y aura un espace de stockage pour la cuisine », précise la directrice générale.

« Ces locaux sont vraiment les bienvenus. Au bout du compte ce sera d’améliorer et bonifier nos services aux aînés », de conclure, Mme Boisvert.