La CDC du Val-Saint-François et Valfamille inaugurent leurs locaux

Richmond — Devant une cinquantaine de personnes, la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François a inauguré ses locaux, un déménagement qui se fait en pleine période du 20e anniversaire de création de l’organisme.

La CDC a en fait quitté un étage pour en utiliser un autre au Couvent Mont-Saint-Patrice. « L’ancien locataire a quitté et nous avons eu un financement supplémentaire. C’est pour ces raisons que le déménagement s’est concrétisé », raconte Diego Scalzo, directeur de la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François.

Ces nouveaux espaces, plus spacieux et accessibles, permettront aux deux entités d’offrir des activités mieux adaptées à leurs membres, aux partenaires et à la population, un véritable laboratoire en développement des communautés. De plus, les locaux permettent d’accueillir deux nouvelles employées au sein des équipes.

« Ici, à la CDC, nous aidons les gens qui aident le monde, comme les maisons de jeunes et les centres d’action bénévole. Nous aidons les organismes communautaires avec, entre autres, des formations », souligne M. Scalzo.

Ce projet a été rendu possible notamment grâce à la participation financière de la MRC du Val-Saint-François via le Fonds régions et ruralité.

Présent lors de l’événement, monsieur Luc Cayer, préfet de la MRC, a souligné avec le caractère novateur de ce projet qui va permettre selon lui de développer d’autres initiatives ayant un impact réel et continu sur le développement du territoire.

Le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, était représenté lors de l’inauguration des locaux. « On ne dira jamais assez souvent à quel point une Corporation de développement communautaire est importante dans la vie d’une région. Elle regroupe des centaines de personnes dévouées, des passionnés de l’être humain qui, bien qu’elles évoluent au sein d’organismes ayant des missions différentes, ont tous un objectif commun : celui d’aider les autres et de contribuer au bien-être de notre collectivité », de dire Dominique Samson-Desrochers, directrice de bureau et conseillère politique au bureau de M. Bachand.

L’organisme Valfamille aussi profite de ces nouveaux locaux.