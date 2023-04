Les Filles d’Isabelle de Val-des-Sources, toujours associée à Caritas Estrie

Val-des-Sources — La 61e édition de la campagne du Pain partagé se tiendra comme à l’accoutumée lors de la journée du vendredi saint, soit le 7 avril prochain.

Certains organismes dans les Sources ont décidé de mettre un terme à leur association avec Caritas Estrie pour différentes raisons, le regroupement des filles d’Isabelle de Val-des-Sources opte plutôt pour la continuité de leur côté.

« Il est important pour nous de maintenir notre affiliation avec Caritas, car ils soutiennent grandement les communautés et sont notamment très impliqués avec nous au sein des paniers de Noël chaque année. », précise Francyne Audet, l’une des organisatrices de la campagne locale.

Ainsi, il est important de souligner que le don suggéré pour chaque pain sera de 5 $, alors que celui-ci peut différer à d’autres endroits non associés à la campagne de Caritas dans la MRC.

« Cette année nous avons 120 caisses de pains et grâce à l’appui de plus d’une trentaine de bénévoles, dont notamment des membres des chevaliers de Colomb et de jeunes membres des scouts et cadets, nous avons bon espoir d’être en mesure de couvrir une bonne partie, voire l’ensemble des rues de la municipalité de Val-des-Sources. », a-t-elle poursuivi.

Des points de vente fixes seront érigés entre 8 h 30 et 17 h aux mêmes emplacements que l’an dernier, c’est-à-dire à la place centrale du centre commercial, tout juste devant le magasin Rossy, de même que chez Coop-Métro Plus, ainsi qu’au Manoir Jeffrey. S’il advenait qu’il reste encore quelques pains de disponibles à la fin de la journée vendredi, une petite équipe de valeureux bénévoles sera de nouveau présente dans le mail lors de la journée du samedi.

L’an dernier, la population s’était montrée encore une fois très généreuse, alors que c’est plus de 7000 $ qui avait été amassé par l’organisme au cours des deux jours de ventes, lors du long congé de la fin de semaine de Pâques.