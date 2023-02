Les activités d’intégration se poursuivent pour les travailleurs étrangers temporaires

Saint-Georges-de-Windsor —On se rappellera qu’un article paru dans nos pages en juillet 2022 faisait état de l’initiative de Mme Louise Therrien, une résidente de Saint-Georges-de-Windsor, qui organisait des soirées de soccer, afin de divertir les travailleurs étrangers de la région, dont elle-même faisait partie des employeurs à ce moment.

Ayant connu un engouement fort intéressant durant la période estivale, les plages de pratiques sportives se sont maintenant transportées à l’intérieur.

En effet, depuis l’automne dernier, les travailleurs étrangers temporaires (TET) bénéficient de l’opportunité de se réunir gratuitement tous les samedis soir de 19 h 30 à 21 h 30, au gymnase de l’école l’Escale de Val-des-Sources, pour y disputer des parties de soccer en groupe.

Déjà impliqué dans l’initiative de départ, on apprenait récemment que l’organisme communautaire Actions interculturelles prenait officiellement le relais de Mme Therrien pour la tenue de ces évènements rassembleurs.

Une activité que l’organisme entend d’ailleurs expandre prochainement à d’autres municipalités, toujours dans le but de favoriser l’intégration et la création d’un réseau social pour les travailleurs étrangers. Demeurant toutefois, très interpellée par la cause, Mme Therrien désirait profiter de l’occasion pour lancer une invitation à la population de la MRC des Sources et d’ailleurs, à participer pour quelques dollars, à la Soirée Valentina.

Celle-ci se veut en fait une soirée de rencontres interculturelles et de découvertes festives, qui se tiendra le vendredi 10 février prochain à la salle paroissiale de Saint-Georges-de-Windsor, à compter de 19 h. Sous le thème de la culture latine, les gens pourront socialiser ensemble et du même coup se familiariser davantage avec des danses et rythmes latins.

Ce sera certes également un moment propice pour découvrir certaines saveurs typiques et particulières, par l’entremise de collations gratuites concoctées par le restaurant Guacamole y Téquila de Sherbrooke et la fromagerie Rumba de Val-des-Sources.

Pour les gens intéressés, il est notamment possible de se procurer des billets au bureau municipal de Saint-Georges-de-Windsor, aux dépanneurs de Wotton et de Saint-Camille, à la fromagerie Rumba de Val-des-Sources, de même qu’au restaurant de cuisine mexicaine, Guacamole y Téquila. Pour plus de détails, on communique avec Mme Louise Therrien au 819-828-2797.