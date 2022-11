Cérémonie du jour du Souvenir au cénotaphe de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Après des commémorations à Danville et Windsor la semaine précédente, la Filiale 041 de la Légion royale canadienne et sa présidente, Mme Micheline Charest, étaient présentes au cénotaphe de Val-des-Sources, le 11 novembre dernier à 11 h, dans le cadre du jour du Souvenir.

Dignitaires, familles et membre de la communauté, ainsi que des personnalités du monde politique, se sont donc rassemblés pour l’occasion devant le monument situé à l’angle de la première avenue et du boulevard Simoneau, pour se souvenir de ceux et celles ayant fait le sacrifice ultime de leur vie, afin de défendre notre liberté, ainsi que souligner le courage de ces hommes et de ces femmes qui servent encore aujourd’hui.

Lectures protocolaires et dépôts de couronnes sont ainsi venus marquer de manières officielles ce moment dédié à la mémoire des anciens combattants de notre pays.