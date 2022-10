Un tournoi de poches au profit de la Maison des Jeunes de Danville

Danville - Un tournoi de poches (Babette), organisé dans le cadre de la première édition de La Reine Festive et chapeauté par la cantine, Reine de la Patate, a connu un vif succès au cours de la longue fin de semaine de l’Action de grâce.

Présenté le samedi 8 octobre, sur le site même de la populaire cantine danvilloise, l’évènement aura sur rassembler 32 équipes formées de 2 personnes, qui se sont prêtées avec grand plaisir à l’exercice en dépit du temps, disons-le pour le moins frisquet en cette journée de début d’automne.

Les organisateurs de l’évènement, Marie-Pier Richard, Alex St-Hilaire, Félix Vallières, ainsi que la propriétaire des lieux, Ariane Vallières, ont choisi de verser les profits de la journée à la Maison des jeunes Au Point de Danville. L’évènement qui, selon les espérances, devrait être de retour l’an prochain a notamment été mis sur pied afin de supporter la jeunesse dans la région.

« Depuis des années, la Cantine Reine de la Patate a pour but premier de soutenir les jeunes dans leur développement personnel et professionnel. Dans le même ordre d’idée, le but de la Reine Festive est de soutenir financièrement la maison des jeunes de Danville, en organisant une levée de fonds pour amasser des profits pour cet organisme. », pouvait-on d’ailleurs lire dans l’annonce explicative de l’évènement.

« Nous remercions tous les visiteurs et concurrents, car nous avons eu un très bon taux de participation et c’est clair que si nous avions eu la chance d’avoir une température un peu plus chaude, nous aurions facilement pu prolonger les activités plus tard en soirée. », de confier pour sa part M. St-Hilaire.

Jeux gonflables, maquilleuses, et mini-golf sont également venus compléter avec succès l’évènement de levée de fond. Appuyé de bénévoles, ainsi que d’une dizaine de généreux commanditaires, c’est une somme d’environ 1000 $, que les organisateurs de la Reine Festive, seront en mesure de remettre fièrement à l’organisme jeunesse de Danville.