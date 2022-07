Du soccer pour divertir les travailleurs étrangers à Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor - Une initiative particulière de madame Louise Therrien de la Ferme laitière Roulac Holstein de Saint-Georges-de-Windsor, tend à faire du chemin dans la région.

En effet, cette dernière qui emploie depuis quelques mois un travailleur étranger en provenance du Guatemala désirait lui offrir un moyen de socialiser et de rencontrer d’autres travailleurs étrangers également présents dans la MRC des Sources ou même d’ailleurs.

Pour ce faire, Mme Therrien entreprit tout d’abord des démarches auprès de la municipalité de Saint-Georges en avril, afin de s’enquérir des heures de disponibilités du terrain de soccer, lequel lui fût octroyé tout à fait gratuitement par la municipalité, les vendredis soir de 19 h à 20 h 30.

« Il y a beaucoup de travailleurs étrangers temporaires dans le domaine agricole et je trouvais très important que l’on puisse trouver un moyen de leur faire découvrir le village et ses attraits en plus de leur offrir une possibilité de s’amuser, faire du sport et socialiser avec des gens du village ainsi que d’autres personnes habitant avec la même réalité, soit celle de travailler dans un autre pays, loin de leur famille et de leurs amis. J’ai donc pris contact avec d’autres agriculteurs de la région, que je savais aussi employeurs de travailleurs étrangers, de même que des entreprises comme les serres Savoura de Danville, afin de tenter de mettre sur pied les soirées soccer du vendredi. », de commenter, Mme Therrien.

Appuyés par la municipalité, l’organisatrice et son conjoint ont par ailleurs notamment fourni, dossards de jeu, gants pour les gardiens ainsi que quelques ballons de départs pour initier la participation.

« En marche depuis quelques semaines déjà, je dois dire que je suis très contente de voir la réponse des participants. Ils sont régulièrement entre 30 et 40 joueurs sur le terrain chaque semaine et certains viennent maintenant d’aussi loin que Sherbrooke et Coaticook pour venir jouer. On sent qu’ils s’approprient de plus en plus l’activité, alors que pique-nique et longues discussions figurent également très souvent au programme de la soirée. »

Également présent lors du passage du journal, M. Jasmin Chabot de l’organisme Actions interculturelles et agent de projet pour le programme Ensemble on sème, s’est dit ravi de l’initiative mise de l’avant par Mme Therrien et en profita pour souligner l’importance d’une telle démarche pour l’intégration des travailleurs étrangers agricoles, souvent aux prises avec une situation d’isolement.

Ce dernier mentionna également que plus de 1500 travailleurs étrangers temporaires œuvrent actuellement dans des fermes de l’Estrie. Agissant à titre d’interprète pour le bien de l’entrevue, M. Chabot traduisit les commentaires de quelques joueurs sur place, lesquels nous confièrent leur grande reconnaissance envers Mme Therrien et l’ensemble des intervenants à cette initiative sportive.

Il fut également possible d’apprendre qu’avec de telles activités et davantage de réseautage, cela contribue grandement à accentuer leurs sentiments d’aisance et d’appartenance à notre belle région.