Un bel engouement pour la campagne du Pain Partagé Caritas dans les Sources

Val-des-Sources - Après plus de deux ans d’absence, les gens semblaient heureux de renouer avec la tradition du Pain partagé de Caritas-Estrie, lors de la journée du vendredi saint.

Cette activité, qui est une source indéniable de financement pour l’organisme de bienfaisance estrienne, aura notamment connu un beau succès à Val-des-Sources, alors que, selon les premiers chiffres obtenus, plus de 7000 $ au total auraient été amassés lors des journées du vendredi 15 et du samedi 16 avril.

Mme Francyne Audet, organisatrice de l’évènement pour les Filles d’Isabelle d’Asbestos, aura pu compter sur une trentaine de bénévoles, dont plusieurs membres provenant de son organisme partenaire des Chevaliers de Colomb 2823 de Val-des-Sources.

« Nous avions 125 caisses de pains à vendre et il nous en reste seulement 12. Bien qu’il y ait pu avoir confusion au départ concernant le don suggéré de 5 $ par pain, comparativement à d’autres campagnes non associées à Caritas-Estrie, où le prix pouvait être parfois un peu moindre, il n’en demeure pas moins que les gens étaient au rendez-vous encore une fois cette année et dans un contexte de reprise, je trouve le résultat très intéressant. », de mentionner Mme Audet, qui ne manqua pas de remercier l’ensemble des bénévoles pour leur travail tout au long de la fin de semaine.