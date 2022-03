Christian Boucher, nouveau Directeur Général du CAB des Sources

Val-des-Sources - Le Centre d’Action Bénévole des Sources compte maintenant sur une nouvelle personne à la direction générale de l’organisme.

En poste depuis quelques semaines déjà, M. Christian Boucher succède donc à Mme Sylvie Ratté, qui a récemment quitté ses fonctions, après quelques années à la tête de l’organisme communautaire. Gestionnaire-cadre, retraité de chez Hydro-Québec depuis 2021, M. Boucher aura été à l’emploi de la société d’État québécoise pendant plus de 31 ans.

Après avoir visité les quatre coins de la province en raison de son travail et passé plus d’une dizaine d’années en Montérégie, ce natif de Val-des-Sources est maintenant bien installé dans la région en compagnie de son épouse, depuis le mois de mai dernier.

« Nous étions déjà très familiers avec la municipalité, car des membres de ma famille y demeurent toujours et nous avons également fréquentés le camping l’Oiseau Bleu pendant plusieurs années, avant de nous porter acquéreurs d’un chalet sur les bords de la rive des Trois-Lacs en 2014.

Après pratiquement un an éloigné de l’action pour prendre un peu de repos et effectuer quelques travaux de rénovation sur ma demeure ainsi que sur celle de mon fils, qui habite également à proximité, je ressentais le besoin à 55 ans de demeurer actif et de m’impliquer de manière concrète au sein de ma communauté.

Or, quand ma mère de 79 ans, qui fait du bénévolat au CAB en tant qu’accompagnatrice depuis près de 12 ans, m’a parlé du poste à pourvoir, je me suis dit que cela représentait certainement un défi des plus intéressants. Fort de plusieurs années d’implications aux niveaux sportifs, culturels et autres, notamment avec les activités de mes enfants et ayant la chance de posséder les requis académiques et le parcours formatif recherché par l’organisme, j’ai décidé de soumettre ma candidature. », de confier le nouveau DG.

Étant désireux de poursuivre le travail amorcé par ses prédécesseurs, Christian Boucher entend tout de même apporter un angle de vision adapté aux nouvelles réalités auxquelles le domaine du bénévolat sera confronté au cours des prochaines années.

Parmi les quelques projets évoqués par M Boucher, mentionnons entre autres le souhait de pouvoir travailler et développer, en partenariat avec l’ensemble des municipalités du territoire, organismes partenaires, les écoles et même les maisons de jeunes ; une formule d’implications bénévoles qui sauraient en quelques sortes mettre l’accent sur les valeurs du temps où l’entraide était un mode de vie commune.

« Je dois admettre que je suis à la fois surpris et très heureux de constater la quantité et la qualité d’organismes présents dans notre milieu. Ils œuvrent tous avec conviction pour le bien-être des gens d’ici et il s’agit assurément-là, d’une très grande richesse pour notre région. », de conclure le gestionnaire.