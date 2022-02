Une résidente de Val-des-Sources célèbre ses 100 ans

Val-des-Sources —Le 13 février dernier marquait une journée des plus spéciales pour madame Jeannette Patry-Beauregard, alors que la dame célébrait ses 100 ans. Résidente du Manoir Jeffrey de Val-des-Sources depuis près d’une quinzaine d’années maintenant, Mme Patry-Beauregard s’est vu offrir, à juste titre, quelques présents et visites au cours de la dernière semaine.

Parmi celles-ci, mentionnons notamment le passage du député de Richmond, M. André Bachand. Ce dernier profita de l’occasion pour échanger avec la nouvelle centenaire sur les souvenirs ayant marqué son passé, elle qui fut témoin de certains des plus grands moments de l’histoire de la région.

Lors de sa visite, M. Bachand a remis à la fêtée, une médaille de l’Assemblée nationale, ainsi qu’une gerbe de fleurs et une lettre signée de la main du premier ministre du Québec, M. François Legault.

Mme Jeannette Patry épousa à l’âge de 18 ans, un camionneur du nom d’André Beauregard, lui qui travaillait à l’époque pour le compte de la défunte John’s Manville. Le couple a eu trois enfants : Lise, Gaston et Yvon, ce dernier étant malheureusement décédé en bas âge. À présent grand-mère de trois petits-enfants et de six arrière-petits-enfants, la dame qualifiée de femme sensible, aimante et dévouée, aura selon elle fait le plus beau métier du monde, soit celui de maman à la maison.

Passionnée de tango, Mme Patry aura survolé le plancher de danse en compagnie de son conjoint pendant plus de 30 ans. Femme très active, le tricot, le crochet, la cuisine, la lecture, la peinture et le jardinage auront occupé des places très importantes tout au long de sa vie.

Ajoutons à cela le fait qu’elle a aussi fait partie d’une ligue de quilles, en plus de s’impliquer en tant que bénévole au sein de plusieurs organismes œuvrant au cœur de sa communauté.

« Je ne peux passer sous silence le centenaire de Jeannette Patry, une personne joyeuse et positive qui a marqué à sa façon l’histoire de notre région. Elle a laissé son empreinte par son authenticité, son dévouement, sa bienveillance, ainsi que par les valeurs qu’elle a su transmettre à ses enfants et ses petits-enfants. Je joins ma voix à celle de tous les citoyens de Richmond, afin de vous souhaiter Joyeux 100e anniversaire », de commenter M. André Bachand