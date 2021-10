L’ouverture 2021-2022 du Club de courtepointe d’Asbestos

Val-des-Sources - Les membres de la courtepointe d’Asbestos étaient heureux d’accueillir M. Alain Rayes, député fédéral de Richmond-Arthabaska, et son attaché politique M. Benoit Plamondon à l’ouverture officielle de leur local pour l’année 2021-2022, après plus d’un an et demi de confinement.

Grace à un Projet Nouveaux Horizons pour Aînés qui nous a été accordé par le gouvernement fédéral le club a pu améliorer leur équipement. Leurs nouvelles tables sont beaucoup plus jolies et sécuritaires, plusieurs machines à coudre et accessoires ont été achetés pour faciliter le travail et des machines plus perfectionnées permettront aux membres d’apprendre et de perfectionner de nouvelles techniques en courtepointe.

Un autre volet du projet « initier des jeunes d’une école primaire à la couture et à l’art de la courtepointe » pourra être réalisé d’ici quelque temps, plusieurs membres sont très intéressés aller enseigner leur savoir.

Les membres du club sont très heureux de pouvoir pratiquer cet art ancestral de la courtepointe et pouvoir améliorer nos techniques grâce à du matériel sophistiqué.