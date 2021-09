Les Gars de Saucisse passent à l’action

Richmond (SFT) —La boutique Les Gars de Saucisse, vous connaissez ? Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à aller y faire un tour, à Richmond ! Mais pourquoi, nous demanderez-vous ? Premièrement, parce que des saucisses de qualité, ça ne court pas les rues, ensuite, parce qu’ils ont eu une initiative démontrant une grande générosité et qu’ils espèrent bien récidiver sous peu. On vous parle ici d’une levée de fonds pour le petit Théo.

En seulement une fin de semaine, soit du 27 au 28 août, la boutique a accueilli rien de moins que 289 clients, un record. Lors des achats, il y a eu 4426 $ accumulés via la vente de produits, de sandwichs ainsi que par les dons de salaire de certains employés. Ce n’est pas tout ! Pour souligner cette réussite, Roxanne et Bryce, les propriétaires, ont décidé de bonifier le montant en ajoutant 10 $ pour chaque client présent, soit 2890 $ en plus ! Est-ce qu’on peut se dire qu’en allant chercher nos saucisses sur la rue Bridge à Richmond on fait d’une pierre, deux coups ? Oui.

Ce sera donc un montant total de 7316 $ qui sera remis à Théo et sa famille. En espérant que ces dons arrivent à soulager le fardeau de cette famille de notre coin de pays. Merci, Les Gars de Saucisse.